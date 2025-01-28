Призывы Трампа не помогут. Почему не стоит ожидать снижения цен на нефть

Саудовская Аравия не согласится на это

Страны ОПЕК+ в ближайшее время не планируют снижать цены на нефть, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел ряд встреч с коллегами из Ирака, Ливии и ОАЭ в Эр-Рияде. На переговорах обсуждали "стабильность глобальных энергетических рынков".

Об этом сообщили пять высокопоставленных делегатов организации агентству Reuters. В начале года цена нефти марки Brent достигла почти 83 долларов за баррель — это самый высокий показатель с августа. Рост цен связывается с американскими санкциями против России. Сейчас стоимость нефти несколько снизилась и удерживается на уровне 78 долларов.

ОПЕК+ сейчас сдерживает добычу на уровне 5,86 миллионов баррелей в день. Это около 5,7% мирового спроса. Такое ограничение действует с 2022 г. для поддержки цен на рынке.

Организация планирует увеличить добычу в апреле. Предыдущие попытки нарастить объемы откладывались из-за слабого спроса. На следующей неделе, 3 февраля, состоится заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По словам источников, вряд ли на нем примут какие-либо изменения в текущем плане.

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим прокомментировал ситуацию на форуме в Давосе. По его словам, ОПЕК+ стремится к долгосрочной стабильности на нефтяном рынке.

Ранее "Телеграф" писал, что тема нефти для Путина сейчас болезненна как никогда раньше. Александр Коваленко считает, что обвал цен однозначно повлияет на РФ.