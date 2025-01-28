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Заклики Трампа не допоможуть. Чому не варто очікувати зниження цін на нафту

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ціни на нафту Новина оновлена 28 січня 2025, 18:24
Ціни на нафту. Фото Колаж "Телеграф"

Саудівська Аравія не погодиться на це

Країни ОПЕК+ найближчим часом не планують знижувати ціни на нафту, незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа. Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман провів низку зустрічей з колегами з Іраку, Лівії та ОАЕ в Ер-Ріяді. На переговорах обговорювали "стабільність глобальних енергетичних ринків".

Про це повідомили п'ять високопоставлених делегатів організації агентству Reuters. На початку року ціна нафти марки Brent сягнула майже 83 доларів за барель — це найвищий показник від серпня. Зростання цін пов'язують із американськими санкціями проти Росії. Зараз вартість нафти дещо знизилась і тримається на рівні 78 доларів.

ОПЕК+ зараз стримує видобуток на рівні 5,86 мільйона барелів на день. Це близько 5,7% світового попиту. Таке обмеження діє з 2022 року для підтримки цін на ринку.

Організація планує збільшити видобуток у квітні. Попередні спроби наростити обсяги відкладали через слабкий попит. Наступного тижня, 3 лютого, відбудеться засідання Спільного міністерського моніторингового комітету ОПЕК+. За словами джерел, навряд чи на ньому ухвалять якісь зміни до поточного плану.

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал аль-Ібрагім прокоментував ситуацію на форумі в Давосі. За його словами, ОПЕК+ прагне довгострокової стабільності на нафтовому ринку.

Раніше "Телеграф" писав, що тема нафти для Путіна зараз болісна як ніколи раніше. Олександр Коваленко вважає, що обвал цін однозначно вплине на РФ.

Теги:
#Нафта #Саудівська Аравія #ОПЕК #Трамп #Дональд Трамп