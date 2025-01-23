Укр

Трамп озвучил условие окончания войны России против Украины

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Понижение цен на нефть поможет прекратить войну, убежден Трамп Новость обновлена 23 января 2025, 18:57
Понижение цен на нефть поможет прекратить войну, убежден Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он считает, что в мире нужно снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп назвал условие прекращения российско-украинской войны. По его словам, нужно добиться снижения глобальных цен на нефть.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января. Он добавил, что "попросит" Саудовскую Аравию и страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) снизить мировые цены на нефть.

По мнению Трампа, если так произойдет, Россия прекратит свою агрессию против Украины.

"Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы немедленно. Просто сейчас цена достаточно высокая, поэтому война будет продолжаться", — заявил Трамп.

Кроме того, президент США сделал ряд заявлений на другие темы. В частности, он заявил, что:

  • планирует понизить налоги в США до "самого низкого уровня" в мире — это, по его словам, будет способствовать привлечению иностранных инвестиций;
  • США должны стать "сверхдержавой" в сфере развития искусственного интеллекта и криптовалют;
  • все страны-члены НАТО должны увеличить траты на оборону до 5%.

Также Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным и пообещал "еще больше хороших новостей".

Напомним, ранее мы писали, что пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков отреагировал на ультиматум Дональда Трампа.

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#Украина #Россия #Война #Дональд Трамп #Окончание