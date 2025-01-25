Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как обвал цен на нефть повлияет на РФ

Тема нефти для Путина сейчас болезненная как никогда ранее. Заявления Дональда Трампа относительно санкций против россии, затрагивают так и тему снижения цен на нефть. Причём, заявления о сокрушительных санкциях против россии звучат несколько особняком от заявлений относительно снижения цен на нефть. И не зря.

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп уделил внимание теме энергетической экспансии США в мире, и он никогда не скрывал, что его целью является доминирование на мировом рынке нефти и газа. Поэтому, политика снижения цен на нефть будет проводиться Белым домом в любом случае, вне зависимости от того, насколько уступчивым и покладистым будет путинский режим.

Для тех, кто позабыл и не верит в то, что Дональд Трамп может обвалить рынок нефти, напомню его ценовую политику первого президентского срока, которая привела к историческому обвалу цен. В апреле 2020 года российская нефть сорта Urals впервые с 1990-х годов опустился в цене ниже $14 за баррель, что было критически ниже себестоимости.

Тогда россия вынуждена была закрыть ряд своих скважин, оставив работящими только те, которые закрыть было невозможно из-за критического износа, позволявшего, либо доить до конца, либо закрыть и забыть о возобновлении добычи.

Тогда же возникли вопросы к качеству российской нефти, у которой фиксировалось завышенное значение серы — 1,75%, а порою даже 1,81%-1,85%, при максимально допустимом 1,8%. Но это что касается нефти, транспортируемой по нефтепроводу, что же до морских перевозок, то тут пробелам уже с плотностью сырья, которая составляла 877,7-878,3 кг на кубический метр при 15 °C, в то время как допустимая норма – 873,5 кг на кубический метр при 15 °C.

Это всё указывало на деградацию технологических процессов и снижения качества российской нефти уже тогда. При этом сокращалось и количество рентабельных месторождений.

Согласно отчёту Минэнерго рф 2018-2019 г.г. в течение 14 лет добыча нефти в россии сократится с 11 млн баррелей в сутки до 6 млн баррелей в сутки. Таким образом, Россия ограничится лишь самообеспечением, покинув плацдарм экспортёров "чёрного золота".

Не исключено, что этот процесс деградации на самом деле имеет и более стремительные темпы. К примеру, в отчете Минприроды рф "О состоянии и использовании минеральносырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг" черным по белому рапортуется о том, что за 2 года в РФ не было введено в эксплуатацию ни одного крупного месторождения нефти или газа. При этом, истощение месторождений на Урале превысило 70%, в Западной Сибири — более 50%. Разработка перспективных месторождений на арктическом шельфе, таких как Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском, Восточно-Сибирском участках и Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Охотского моря, из-за отсутствия технологий и соответствующего финансирования остановлена.

В 2019 году проведённая Роснедрами инвентаризация месторождений россии показала, что их рентабельность лишь 67%. То есть 33% месторождений, по сути, работали в убыток уже 6 лет назад! Как думаете, какова ситуация в нынешних условиях?

Что немаловажно так это то, по российским нефтяным объектам – НПЗ, регулярно наносятся удары украинскими дронами, что уже обвалило экспортные возможности россии на 18%. Если удары продолжатся с такой же интенсивностью и результативностью, потери российской нефтеперерабатывающей отрасли в ближайшие полгода превысят 30%!

И вот, на фоне всего выше озвученного представим себе обвал цен на нефть, например, до уровня $45 за баррель, но не российских Urals или Sokol, а именно эталонной Brent. Для российской нефтяной отрасли это сравнимо с погребением заживо. Более болезненного удара себе сложно представить.

Вот, как-то вот так.

Источник: пост Коваленко в Telegram.