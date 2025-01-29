Германия ужесточает миграционную политику и возвращает постоянный контроль на своих границах

Инициативу приняли после ожесточенных дебатов

В среду, 29 января, парламент Германии одобрил резолюцию о радикальном ужесточении миграционной политики в стране. Авторами проекта выступила крупнейшая оппозиционная фракция бундестага ХДС/ХСС.

После длительных споров и прений документ все же получил поддержку большинства депутатов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Известно, что документ о радикальном ужесточении миграционного законодательства состоит из пяти пунктов и включает в себя введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа беженцам, которые просят убежище уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

Документ был предложен консервативным блоком ХДС/ХСС и его поддержали правые из "Альтернативы для Германии" и депутаты Свободной демократической партии. Социал-демократы, "зеленые" и Левая партия выступили против, но им не хватило всего три голоса — резолюция была одобрена.

"Важно отметить, что принятая резолюция не является обязательной к исполнению федеральным правительством и властями в целом. Вторая инициатива ХДС/ХСС, предполагающая в числе прочего дополнительные полномочия для правоохранительных органов, не получила необходимой поддержки", — сообщает Deutsche Welle.

Напомним, блок ХДС/ХСС выступил с инициативой по ужесточению миграционной политики после того, как в немецком городе Ашаффенбург, в парке Шёнталь в центре города произошел кровавый инцидент — здесь злоумышленник напал с ножом на группу людей. В результате этого был убит двухлетний мальчик и 41-летний мужчина.

По предварительным данным нападавшим оказался 28-летний афганец, который ранее проявлял признаки психических расстройств. Мужчина приехал в Германию в ноябре 2022 года, но официальное убежище ему не предоставили.

В конце прошлого года он объявил о своем добровольном отъезде. После этого его ходатайство о предоставлении убежища было прекращено, но афганец остался в стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в немецком городе Росток в лагере для беженцев нашли тяжело раненым 46-летнего украинца. Скорая приехала слишком поздно и через некоторое время он скончался.