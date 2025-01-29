Німеччина посилює міграційну політику і повертає постійний контроль на своїх кордонах

Ініціативу ухвалили після запеклих дебатів

У середу, 29 січня, парламент Німеччини схвалив резолюцію щодо радикального посилення міграційної політики в країні. Авторами проекту виступила найбільша опозиційна фракція бундестагу ХДС/ХСС.

Після тривалих суперечок і дебатів документ все ж таки отримав підтримку більшості депутатів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Відомо, що документ про радикальне посилення міграційного законодавства складається з п’яти пунктів і включає, поміж іншого, введення постійного прикордонного контролю, можливість відмови біженцям, які прохають притулку вже на кордоні та затримання іноземців, яких влада зобов'язала покинути країну.

Документ був запропонований консервативним блоком ХДС/ХСС і його підтримали праві з "Альтернативи для Німеччини" та депутати Вільної демократичної партії. Соціал-демократи, "зелені" і Ліва партія виступили проти, але їм забракло лише три голоси — резолюцію було схвалено.

"Важливо зазначити, що ухвалена резолюція не є обов'язковою до виконання федеральним урядом і владою загалом. Друга ініціатива ХДС/ХСС, що передбачає, зокрема, додаткові повноваження для правоохоронних органів, не отримала необхідної підтримки", — повідомляє Deutsche Welle.

Нагадаємо, блок ХДС/ХСС виступив з ініціативою щодо посилення міграційної політики після того, як у німецькому місті Ашаффенбург, у парку Шенталь у центрі міста стався кривавий інцидент — тут зловмисник напав із ножем на групу людей. Внаслідок цього було вбито дворічного хлопчика та 41-річного чоловіка.

За попередніми даними, нападником виявився 28-річний афганець, який раніше виявляв ознаки психічних розладів. Чоловік приїхав до Німеччини у листопаді 2022 року, але офіційного притулку йому не надали.

Наприкінці минулого року він оголосив про свій добровільний від’їзд. Після цього його клопотання про надання притулку було припинено, але афганець залишився у країні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у німецькому місті Росток у таборі для біженців знайшли тяжко пораненим 46-річного українця. Швидка приїхала надто пізно і через деякий час він помер.