Мигранты из Азии снова грабят оккупированные города Украины: сколько им платит Россия

Местные отказываются от такой работы

Россияне приступили к масштабной добыче руды на временно захваченной территории Запорожской области. По предварительной информации, вблизи села Веселое, что в 15 километрах от Токмака, развернуты масштабные работы по открытой добыче полезных ископаемых.

Об этом сообщает бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram.

На площадке работает большое количество специальной техники. Местное население отказывается от предложений по трудоустройству, несмотря на обещанную зарплату в 100 тысяч рублей за вахтенный метод работы (около 30 тысяч гривен).

За неимением рабочей силы началось массовое привлечение мигрантов из стран Азии. По имеющимся данным, часть "мариупольской мигрантской диаспоры" уже переехала в Токмак для работы на нелегальной добыче.

Такие действия по незаконной добыче украинской руды не единичны. С начала полномасштабного вторжения зафиксированы многочисленные случаи хищения природных ресурсов, промышленного оборудования и имущества местных жителей на временно захваченных территориях Украины.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что россияне украли песню у Кристины Соловой. Они исполнили ее на телешоу.