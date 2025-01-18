"Шольц — трус". Эпическое фото канцлера Германии с Бербок завирусилось в сети

Министр уже объяснила свою реакцию

Эпическое фото, на котором разъяренное министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убегает от канцлера Олафа Шольца на заседании правительства, завирусилось в сети. Такую красноречивую реакцию Бербок вызвало блокирование Шольцем пакета помощи Украине на €3 млрд.

Как отметила сама министр в подкасте Berlin Playbook Podcast на Politico, подход Германии к оказанию помощи Украине оказался крайне осторожным. А эти заявления Шольца подрывают доверие союзников ЕС к Берлину.

"Честно говоря, это причиняет мне боль, ведь для некоторых политиков вопрос о том, как быстро набрать несколько голосов на выборах в бундестаг, важнее ответственности за обеспечение мира и свободы в Европе", — сказала Бербок.

Во время подкаста она прямо не обвиняла Шольца, но подчеркнула, что даже во время предвыборной кампании некоторые отдают приоритет национальной перспективе или тому, как получить больше голосов. А могли бы, по ее словам, взять на себя "реальную ответственность" за мир.

Также она отметила, что в настоящее время Германия не рассматривается как "движущая сила политики мира" в Европе, и ее это огорчает.

По словам Бербок, на самом деле она не убегала от Шольца, а просто не увидела его движений, потому что у нее "нет глаз на затылке". Снимок только производит такое впечатление.

В то же время, эпическое фото и реакция Бербок вызвала шквал эмоций у украинцев. Кто-то был поражен решимостью министра и ее реакцией, кто-то подчеркнул, что она "должна носить штаты, а не юбку", намекая на силу ее характера.

Напомним, что это не первый случай интересной реакции женщины-политика, ведь в прошлом году премьер Италии Джорджа Мелони характерно скривилась, увидев коллегу из Венгрии Виктора Орбана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о блокировании Шольцем помощи Украине.