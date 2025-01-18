Укр

"Шольц — трус". Эпическое фото канцлера Германии с Бербок завирусилось в сети

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
938
Анналена Бербок сбежала от Олафа Шольца на заседании правительства Новость обновлена 18 января 2025, 13:17
Анналена Бербок сбежала от Олафа Шольца на заседании правительства. Фото Фото Getty Images

Министр уже объяснила свою реакцию

Эпическое фото, на котором разъяренное министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убегает от канцлера Олафа Шольца на заседании правительства, завирусилось в сети. Такую красноречивую реакцию Бербок вызвало блокирование Шольцем пакета помощи Украине на €3 млрд.

Как отметила сама министр в подкасте Berlin Playbook Podcast на Politico, подход Германии к оказанию помощи Украине оказался крайне осторожным. А эти заявления Шольца подрывают доверие союзников ЕС к Берлину.

"Честно говоря, это причиняет мне боль, ведь для некоторых политиков вопрос о том, как быстро набрать несколько голосов на выборах в бундестаг, важнее ответственности за обеспечение мира и свободы в Европе", — сказала Бербок.

Во время подкаста она прямо не обвиняла Шольца, но подчеркнула, что даже во время предвыборной кампании некоторые отдают приоритет национальной перспективе или тому, как получить больше голосов. А могли бы, по ее словам, взять на себя "реальную ответственность" за мир.

Также она отметила, что в настоящее время Германия не рассматривается как "движущая сила политики мира" в Европе, и ее это огорчает.

По словам Бербок, на самом деле она не убегала от Шольца, а просто не увидела его движений, потому что у нее "нет глаз на затылке". Снимок только производит такое впечатление.

В то же время, эпическое фото и реакция Бербок вызвала шквал эмоций у украинцев. Кто-то был поражен решимостью министра и ее реакцией, кто-то подчеркнул, что она "должна носить штаты, а не юбку", намекая на силу ее характера.

Напомним, что это не первый случай интересной реакции женщины-политика, ведь в прошлом году премьер Италии Джорджа Мелони характерно скривилась, увидев коллегу из Венгрии Виктора Орбана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о блокировании Шольцем помощи Украине.

Теги:
#Украина #Германия #Олаф Шольц #Анналена Бербок