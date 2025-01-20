Трамп закрыл границу с Мексикой: мигранты в слезах (видео)

На границу уже отправились силовики

Новый президент США Дональд Трамп подписал первые указы после возвращения в Белый дом. Как и ожидалось, они коснулись вопроса миграции.

По данным CNN и The Hill, его указом было закрыто приложение CBP One. Оно помогало мексиканским мигрантам легально въезжать на территорию США.

"Существующие записи на прием, запланированные через CBP One, больше не действительны", — говорится в сообщении на сайте приложения.

Таким образом, граница по сути оказалась закрытой для просителей убежища. При этом некоторые мигранты узнали о закрытии, когда уже находились в очереди на собеседование с представителями США, что стало для них неожиданностью.

В сети также появились кадры того, что на границу прибыли силовики.

Тем временем власти Мексики опасаются, что мигранты попытаются проникнуть на территорию США нелегально.

"Существуют сотни мигрантов, которые прибыли в приграничные районы и выполнили требования закона о въезде в США в нормативном порядке. И теперь, когда все это закончилось, конечно, многие из этих общин мигрантов примут неверное решение, то, что мы называем попыткой нелегального пересечения границы в США", — сказал Хосе Мария Гарсия Лара, директор приюта для мигрантов Moviemiento Juventud 2000.

Как сообщалось ранее, во время своей инаугурационной речи Трамп сделал акцент на внешней и внутренней политике, социальных вопросах и энергетической независимости страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.