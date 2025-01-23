Трамп закрыл южную границу для нелегальных мигрантов: что будет с теми, кто успел попасть в США

Теперь нелегальные мигранты не могут попасть на территорию США через южную границу с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп 22 января приказал полностью закрыть южную границу Соединенных Штатов для нелегальных мигрантов. Теперь через эту границу будет невозможно попасть на территорию США незаконным путем, а нелегальные мигранты, уже находящиеся в Соединенных Штатах на момент подписания указа, должны быть депортированы.

Соответствующий указ Трампа опубликован на сайте Белого дома. Отмечается, что во времена администрации Джозефа Байдена ряд южных штатов, в частности Техас, требовали от правительства федеральной защиты от вторжения мигрантов, однако Байден отказался "защитить их от въезжающих в США миллионов нелегальных иностранцев".

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", — говорится в сообщении.

Новый указ поручает Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту США принять все меры для того, чтобы депортировать из Соединенных Штатов нелегальных мигрантов, пересекших южную границу. Также указом ограничен доступ к положениям иммиграционного законодательства, которые предоставляют мигрантам разрешение оставаться на территории США, в частности, им теперь запрещено подавать заявки на получение убежища.

Как сообщалось ранее, во время своей инаугурационной речи Трамп отметил внешнюю и внутреннюю политику, социальные вопросы и энергетическую независимость страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.

В первый свой день в должности Трамп упразднил некоторые решения администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. Также он подписал ряд указов по вопросам энергетики, национальной безопасности, экономики, иммиграционной политики и других сфер жизни в США. До этого он в свое время анонсировал, что подпишет "рекордное количество указов". Впрочем, через несколько дней после этого количество указов, которые планировал подписать Трамп, неожиданно "усохло" до 10.