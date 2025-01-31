Удар по "кошельку" Кремля: россияне остановили транзит нефти в Усть-Лугу после атак украинских БПЛА

Последний танкер вышел из порта утром 29 января, после чего отгрузка нефти прекратилась

Россия была вынуждена полностью прекратить транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море – самый большой терминал, через который нефть отгружали на танкеры "теневого флота" и который БПЛА атаковали 4 января. Похоже, нефтеперекачивающая станция, атакованная украинскими БПЛА 29 января, была повреждена сильнее, чем считалось ранее.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Собеседник издания сказал, что 29 января транзит нефти в терминал в порту Усть-Луги упал до нуля, но не сказал, почему.

Последний танкер вышел из порта утром 29 января, после чего отгрузки нефти прекратились. Если будет подтверждено, что повреждение нефтеперекачивающей станции от ударов украинских БПЛА действительно прекратило поставки, это создаст большую угрозу российским поставкам на мировой нефтяной рынок. В прошлом году порт обрабатывал более 650 тысяч баррелей нефти в сутки – это около 20% российских нефтяных продаж за границу.

По всей вероятности, на нефтебазах в окрестностях Усть-Луги есть некоторые запасы нефти, которые можно загрузить. Но это не сильно смягчит сокращение нефтяных поставок.

Напомним, что 30 января в районе Новозыбковки Брянской области России прогремели взрывы, после чего начался пожар. Предварительно целью могла стать распределительная станция нефтепровода "Дружба". Силы обороны ударили по объекту беспилотниками, несшими на себе авиабомбы ФАБ-250.

Днем ранее подразделения операторов БПЛА ГУР МО Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области РФ. Предварительно, объекту были нанесены тяжелые повреждения.