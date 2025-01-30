За Николаев: на дроне, который нес в Россию огромную бомбу, заметили интересную картинку (фото)
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БПЛА упал в Брянской области
В четверг, 30 января, в сети появилось фото украинского беспилотника с боеголовкой весом 250 кг. Вероятнее всего, речь идет о ФАБ-250, который держал курс на Брянскую область. На корпусе самого БПЛА и бомбы есть интересная надпись и картинка.
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в сети. Отмечается, что на самой бомбе, которая должна была быть ответом за многочисленные российские атаки, есть надпись "За Николаев".
А вот на корпусе беспилотника размещена картинка, похожая на аватар Telegram-канала представителя Сил обороны "Николаевский Ванек". На ней изображен мужчина без лица в желто-голубом худы на фоне взрыва.
Добавим, что сам паблик уже опубликовал фото ФАБ-250 с надписью, а вот о таинственной картинке пока речь не шла. В сообщении паблика указано, что бойцы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) минувшей ночью (29 января) ударили по целям в Брянской области России.
В то же время, 14 полк БпАК пока не подтверждал эту информацию. Также украинское военное руководство не комментировало эту атаку на РФ.
Заметим, что на фото сбитый дрон с не сдетонировавшей бомбой. По его фюзеляжу трудно понять точную модель БПЛА, однако видно, что это одна из новых модификаций, которая может нести мощный заряд на себе.
Что известно о ФАБ-250
Это 250 килограммовая бомба общего назначения с обломочно-фугасной боевой частью. Она предназначена для разрушения подземных коммуникаций и полевых оборонительных сооружений с железобетонными перекрытиями, толщиной до 1 м.
Характеристика:
- общая длина (без взрывателя) – 1 589 мм;
- диаметр – 285 мм;
- масса бомбы – около 250 кг.
- масса взрывчатки – 99 кг;
- радиус поражения – 56 м.
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