За Николаев: на дроне, который нес в Россию огромную бомбу, заметили интересную картинку (фото)

БПЛА упал в Брянской области

В четверг, 30 января, в сети появилось фото украинского беспилотника с боеголовкой весом 250 кг. Вероятнее всего, речь идет о ФАБ-250, который держал курс на Брянскую область. На корпусе самого БПЛА и бомбы есть интересная надпись и картинка.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в сети. Отмечается, что на самой бомбе, которая должна была быть ответом за многочисленные российские атаки, есть надпись "За Николаев".

А вот на корпусе беспилотника размещена картинка, похожая на аватар Telegram-канала представителя Сил обороны "Николаевский Ванек". На ней изображен мужчина без лица в желто-голубом худы на фоне взрыва.

Добавим, что сам паблик уже опубликовал фото ФАБ-250 с надписью, а вот о таинственной картинке пока речь не шла. В сообщении паблика указано, что бойцы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) минувшей ночью (29 января) ударили по целям в Брянской области России.

В то же время, 14 полк БпАК пока не подтверждал эту информацию. Также украинское военное руководство не комментировало эту атаку на РФ.

Заметим, что на фото сбитый дрон с не сдетонировавшей бомбой. По его фюзеляжу трудно понять точную модель БПЛА, однако видно, что это одна из новых модификаций, которая может нести мощный заряд на себе.

Что известно о ФАБ-250

Это 250 килограммовая бомба общего назначения с обломочно-фугасной боевой частью. Она предназначена для разрушения подземных коммуникаций и полевых оборонительных сооружений с железобетонными перекрытиями, толщиной до 1 м.

Характеристика:

общая длина (без взрывателя) – 1 589 мм;

диаметр – 285 мм;

масса бомбы – около 250 кг.

масса взрывчатки – 99 кг;

радиус поражения – 56 м.

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