Удар по "гаманцю" Кремля: росіяни зупинили транзит нафти до Усть-Луги після атак українських БПЛА

Останній танкер вийшов з порту вранці 29 січня, після чого відвантаження нафти припинилися

Росія була змушена повністю припинити транзит нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі – найбільший термінал, через який нафту відвантажували на танкери "тіньового флоту", та який БПЛА атакували 4 січня. Схоже, пошкоджена нафтоперекачувальної станції, атакованої українськими БПЛА 29 січня, були сильнішими, ніж вважалося раніше.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Співрозмовник видання сказав, що 29 січня транзит нафти до терміналу в порту Усть-Луги впав до нуля, але не сказав, чому.

Останній танкер вийшов з порту вранці 29 січня, після чого відвантаження нафти припинилися. Якщо буде підтверджено, що пошкодження нафтоперекачувальної станції від ударів українських БПЛА дійсно припинили постачання, це створить велику загрозу для російських постачань на світовий нафтовий ринок. Минулого року порт обробляв понад 650 тисяч барелів нафти на добу – це близько 20% російських нафтових продажів за кордон.

Цілком ймовірно, що на нафтобазах в околицях Усть-Луги є деякі запаси нафти, які можна завантажити. Але це не сильно пом'якшить скорочення нафтового постачання.

Нагадаємо, що 30 січня у районі Новозибківки Брянської області Росії пролунали вибухи, після чого почалася пожежа. Попередньо, ціллю могла стати розподільна станція нафтопроводу "Дружба". Сили оборони вдарили по об'єкту безпілотниками, які несли на собі авіабомби ФАБ-250.

За день до цього підрозділи операторів БПЛА ГУР МО України уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області РФ. Попередньо, об'єкту було завдано важких ушкоджень.