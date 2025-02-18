США вероятно ликвидировали важного члена Аль-Каиды в Сирии: подробности

Американский лидер также поздравил командующего CENTCOM

Американские войска нанесли точечный удар по члену Аль-Каиды в Сирии. Лидер террористов руководил Аль-Каидой по всему региону.

Такая информация была опубликована на странице президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в социальной сети Truth. По его словам, удар был совершен в минувшие выходные.

"Поздравляем командующего CENTCOM (высшее объединение видов Вооруженных сил США, в составе Министерства обороны Штатов, — Ред.) генерала Майкла Куриллу и американских бойцов, которые вершили правосудие над еще одним джихадистом, угрожающим Америке и нашим союзникам и партнерам", — говорится в сообщении.

Справка: Аль-Ка́ида — это международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основана в 1988 году Осамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением.

В январе текущего года турецкое издание Anadolu писало, что Трамп хочет вывести американские войска из Сирии, что беспокоит руководство Израиля. В материале было указано, что в целом там были размещены около 2 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о лидере повстанцев в Сирии. Он родился в Сирии, окончил здесь школу и поступил в университет на журналистику. Но не закончил его — началась война, и он уехал в Иран. Там вместе с Аль-Каидой начал борьбу с США.