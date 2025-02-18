США, ймовірно, ліквідували важливого члена Аль-Каїди в Сирії: подробиці

Американський лідер також привітав командувача CENTCOM

Американські війська завдали точкового удару по члену Аль-Каїди в Сирії. Лідер терористів керував Аль-Каїдою по всьому регіону.

Така інформація була опублікована на сторінці президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у соціальній мережі Truth. За його словами, удар був здійснений минулими вихідними.

"Вітаємо командувача CENTCOM (вище об’єднання видів Збройних сил США, у складі Міністерства оборони Штатів, — Ред.) генерала Майкла Курилу та американських бійців, які вершили правосуддя над ще одним джихадистом, який загрожує Америці та нашим союзникам і партнерам", - йдеться в повідомленні.

Довідка: Аль-Каїда – це міжнародна терористична сунітська джихадистська організація. Заснована в 1988 Осамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.

У січні поточного року турецьке видання Anadolu писало, що Трамп хоче вивести американські війська із Сирії, що турбує керівництво Ізраїлю. У матеріалі було зазначено, що загалом там було розміщено близько 2 тис. американських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про лідера повстанців у Сирії. Він народився в Сирії, закінчив школу і вступив до університету на журналістику. Але не закінчив його — почалася війна, і він поїхав до Ірану. Там разом з Аль-Каїдою розпочав боротьбу зі США.