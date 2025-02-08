На границе Сирии и Ливана начались серьезные бои: что там происходит (видео)

Вмешиваться пришлось и армии Ливана

На Ближнем востоке ситуация остается неспокойной, а на границе Сирии и Ливана происходят активные боевые действия. По предварительной информации, вчерашние сирийские повстанцы теперь пытаются перекрыть каналы контрабанды на границе, а заодно "свести счеты" с радикальным движением "Хезболла".

Согласно информации Al-Arabiya, противостояние начало 6 февраля Тогда новые власти Сирии объявили о начале кампании по обеспечению безопасности в приграничном регионе Хомс с целью "перекрыть пути контрабанды оружия и наркотиков".

После этого в Сирии сообщили о столкновениях между армией и "разыскиваемыми лицами", а также об аресте контрабандистов. Общая граница двух стран составляет 330 километров, а в некоторых местах она не демаркирована, что повышает риски возникновения пограничных конфликтов.

Значительная часть граница находилась под контролем ливанской "Хезболлы", которая поддерживала союзные отношения с диктатором Башаром Асадом. Однако после свершения режима напряжение между двумя странами сильно возросло.

8 февраля стало известно, что вмешаться в противостояние решила и армия Ливана. Президент страны Жозеф Аун отдал приказ пограничным подразделениям армии открывать огонь в ответ в случае обстрелов с сирийской территории.

Аун также провел разговор с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмадом аш-Шараа, чтобы избежать атак на мирных жителей.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин в свою очередь напомнил, что бывшие сирийские повстанцы испытывают ненависть к "Хезболле". Это связано, что Асад часто поручал им "грязную работу" вроде преследования семей дезертиров, пыток, захвата имущества и т.д.

Он также отметил, что параллельно с этим противостоянием, Израиль наносит авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане и ХАМАСа в Сирии.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2024 года повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и с поддержкой других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского шиитского движения "Хезболла", но первая увязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.