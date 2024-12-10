Мечтал стать журналистом и имел связи с Аль-Каидой: что известно о лидере повстанцев в Сирии

У него достаточно скелетов в шкафу.

После того как режим Асада упал, в Сирии не осталось официальных властей. Кто возглавит страну, пока там не проведут законные выборы? Лидер оппозиционных сил Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани сказал, что теперь законным владельцем страны является народ. Но к самому Джулани в мире относятся с предостережением. Прежде всего — из-за его прошлых связей с экстремистами-исламистами, а также Аль-Каидой.

Его организация HTS признана США террористической и находится под таким статусом еще с 2018 года. По существу HTS является бывшим филиалом Аль-Каиды. Она образовалась в 2017 году после слияния в единую армию нескольких мощных антиправительственных группировок. И ее лидером является Джулани.

Он родился в Сирии, окончил здесь школу и поступил в университет на журналистику. Но не закончил его — началась война, и он уехал в Иран. Там вместе с Аль-Каидой начал борьбу с США.

Недавно в интервью CNN он так объяснял свое прошлое: "Человек в двадцать лет будет иметь другую личность, чем человек в тридцать или сорок лет и, конечно, в пятидесятилетнюю. Это человеческая природа". То есть он намекает на серьезные трансформации с тех пор, когда являлся частью "Аль-Каиды".

По данным издания, связи с Аль-Каидой он разорвал давно, когда вернулся в Сирию из Ирака, когда на родине началась гражданская война. Так он возглавил филиал террористической группировки в Сирии под названием "Джабхат ан-Нусра". Чтобы разорвать связи с Аль-Каидой, в начале 2017 года организацию переименовали в "Организацию увольнения Леванта".

Теперь 42-летний Джулани начал использовать свое настоящее имя Ахмед Хусейн аль-Шараа, очевидно, пытаясь превратиться из лидера террористов в политика.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Израиль массированно атаковал военные цели в Сирии. Уничтожены десятки вертолетов и истребителей.