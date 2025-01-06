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Сотни замученных: в Сирии нашли еще одно массовое захоронение жертв режима Асада

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Режим Асада при поддержке РФ замучил тысячи человек Новость обновлена 06 января 2025, 04:51
Режим Асада при поддержке РФ замучил тысячи человек. Фото twitter.com/dimsmirnov175

Считается, что режим Асада за десятки лет его правления уничтожил по меньшей мере десятки тысяч человек

В освобожденной от режима диктатора Башара Асада Сирии возле населенного пункта Накарин в провинции Алеппо обнаружили массовое захоронение, в котором насчитали более 1500 человек. Предварительно это очередная братская могила жертв режима Асада.

Об этом сообщила турецкая телерадиокомпания TRT Haber со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA, ведущее репортаж с места событий. По предварительным и приблизительным подсчетам, в могиле лежат не менее полутора тысяч погибших.

Отмечается, что похороненные в могиле тела – мирные жители, которые могли погибнуть во время репрессий, устроенных режимом Асада в захваченном Алеппо и его окрестностях. Захоронения были обнаружены в рамках проверок и поисков, которые продолжаются после свержения режима. Эту могилу обнаружили местные полицейские силы.

Считается, что режим Асада за десятки лет его правления уничтожил по меньшей мере десятки тысяч человек, замучив в тюрьмах и казнив без суда и следствия. На территории Сирии, полагают международные эксперты и организации, может оставаться большое количество необнаруженных массовых захоронений.

Напомним, что после тринадцатилетней гражданской войны в Сирии режим Башара Асада прекратил свое существование. Масштабные операции оппозиции, начатые 27 ноября 2024 года, привели к падению центральных властей в Дамаске. Теперь стало известно, что Асад, бежав в Россию, забрал с собой немалые деньги. А именно – 135 миллиардов долларов.

16 декабря Башар Асад опубликовал свое первое заявление после бегства в Москву. Он утверждает, что не думал о бегстве. По его словам, российская база Хмеймим в Латакии, куда он приехал для координации действий с "российскими союзниками", якобы пережила массированный удар беспилотниками, после чего из Москвы поступила просьба об организации срочной эвакуации вечером 8 декабря.

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#Сирия #Башар Асад #Репрессии