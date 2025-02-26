Считают себя мессиями? Почему Трамп и Путин исповедуют идеологию сторонника Гитлера

Лидеры США и России – продукты разных систем, но имеют схожие модели мышления

Президент США Дональд Трамп окружен людьми из радикальной церкви Новой апостольской реформации (NAR). Ее сторонники не только поддерживают Трампа, но и считают, что Бог наделил его миссией вернуть страну на "правильный" путь. Идеология NAR имеет существенные совпадения с доктриной путинской России, основанной на идее философа Ивана Ильина о "духовной диктатуре".

Как так случилось, в комментарии "Телеграфу" рассказала известная религиовед и доктор философских наук Людмила Филиппович. По ее словам, идеология NAR и философское наследие Ильина имеют не общие корни, а схожий смысл — это типичный пример того, как родственные идеи витают в воздухе.

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Как и современные идеологи NAR, Ильин считал демократию "злом", разрушающим моральные устои общества. Он проповедовал идею "божественного правителя", получающего власть не через выборы, а через мистическое призвание. А еще открыто поддерживал Адольфа Гитлера.

— Я определенно вижу между ними общие черты. И что меня удивляет — они пришли к похожей модели мышления, хотя формировались в совершенно разных условиях. Путин — продукт тоталитарного общества, воспитанный в системе советского деспотизма. Трамп — выходец из демократической, свободной Америки. Но в конце концов они оба оказались в точке, где отсутствует критическое мышление, а самих себя они воспринимают чуть ли не как мессию, призванного изменить мир, — говорит религиовед.

При этом, как говорит исследовательница религии, в движении Новой апостольской реформации нет ничего принципиально нового для христианства.

— Евангельские течения всегда возникали как протест или оппозиция к действующему положению вещей. Еще в первой трети XIX века такие движения начали приобретать форму, а к середине века они уже стали институтами. В то время пытались объединить лютеран, сторонников кальвинизма и цвинглианства в одну евангельскую церковь, — напоминает украинская профессор.

По ее словам, схожая ситуация наблюдается и сейчас.

— Часть американцев разочарована политикой демократов, чувствуя, что курс Обамы и Байдена не отвечает их интересам. Идея равенства для всех, независимо от происхождения, расы или статуса, привела к тому, что, по их мнению, большинство американцев чувствуют себя дискриминированными в пользу меньшинств, — говорит Людмила Филиппович.

Именно на этом фоне появляется Трамп с риторикой "Царства Божьего на земле", которая не нуждается в ожидании Второго пришествия Христа. Он фактически обещает избирателям, что, проголосовав за него, они получат идеальные условия для жизни уже сейчас, подобно описанным в Книге Откровения Иоанну Богослову, говорится в публикации.

Напомним, ранее религиоведы объяснили "Телеграфу", есть ли сходство во взглядах Трампа и Путина на веру.