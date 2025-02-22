Эксперт Офиса реформ Кабинета Министров Украины, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус об отношениях Трампа и Путина

Как харизматизм объясняет политический альянс Трампа и Путина? Почему Дональд Трамп и Владимир Путин находят общий язык? Почему их риторика резонирует, несмотря на разный политический опыт?

Многие объясняют это теориями о "подкупе", "влиянии КГБ" или прагматическом геополитическом расчете. Но тут есть кое-что несколько глубже.

Ответ кроется в мировоззрении, которое они разделяют. И одно из самых мощных течений, формирующих это мировоззрение, — это New Apostolic Reformation (NAR).

В конце 90-х американский теолог Чет Питер Вагнер сформулировал концепцию, перевернувшую традиционный протестантизм. Он заявил, что христианство нуждается в новой апостольской эпохе, где духовные лидеры будут не просто пасторами, а прямыми посланниками Бога.

Это была не просто религиозная революция. Это был вызов либеральной демократии как таковой.

Последователи NAR верят, что мир руководствуется не народом через выборы, а Богом через своих избранников.

Государство, культура, экономика, образование, медиа – все это должно перейти под власть тех, кто "слышит Божий голос". Политическая демократия? Это временное недоразумение, мешающее установлению истинного порядка.

Ключевая идея NAR состоит в том, что секуляризм – это зло.

Права человека, толерантность, разделение властей — все это искусственные преграды, мешающие миру вернуться к первоначальному, "Божественному строю".

Как это связано с Трампом?

Когда Трамп шел в президенты, многие воспринимали его как циничного игрока, использующего религиозную риторику для мобилизации избирателей. Но реальность оказалась более сложной.

В начале его кампании рядом с ним появились "апостолы" NAR, провозгласившие, что он избранник Божий. Они сравнивали его с библейским Киром, который, хоть и не был праведником, должен был исполнить Божий замысел.

Уже во время президентства Трамп опирался на сторонников этого движения. Именно эти люди формировали его риторику "Make America Great Again" не просто как политический лозунг, а как миссионерскую программу. Они не видели его как обычного президента — он стал для них харизматичным лидером, пророком, борющимся за возвращение Америки к ее настоящим, "христианским" корням.

Когда в 2020 году Байден победил, те же апостолы заявили: "Это невозможно. Бог не мог этого допустить. Мы должны бороться."

Многие из участников штурма Капитолия 6 января 2021 принадлежали к конгрегациям, проповедовавшим идеи NAR. Они не просто поддерживали Трампа. Они считали, что Бог дал им миссию вернуть страну в "правильный" путь.

Почему эта идеология комплиментарна России?

Если присмотреться к идеологической базе путинского режима, она выглядит удивительно похожей на концепцию NAR.

В основе современной российской государственной идеологии лежат взгляды Ивана Ильина — философа-эмигранта, разработавшего в 20-х годах XX века концепцию "духовной диктатуры". Он считал, что демократия разрушает нравственность общества, а лидер должен получать власть не через выборы, а через божественное призвание.

Путин открыто ссылается на Ильина. Он цитирует его в своих выступлениях, а в 2005 году даже организовал перезахоронение его останков в России. Для Путина Ильин – это идеологический маяк, объясняющий, почему Россия не должна идти по пути Запада.

Подобно NAR, путинский режим провозглашает, что либеральная демократия – это обман, придуманный для ослабления подлинных христианских наций. Вместо этого предлагается модель духовного лидерства, в которой государство и религия сливаются в одно целое.

Трамп и Путин находят общий язык не потому, что между ними есть тайные заговоры. Они резонируют на философском уровне.

NAR проповедует, что демократические институты должны уступить место "помазанникам Божьим", воплощающим Его волю.

Путинская доктрина утверждает, что народ не должен сам выбирать власть, а должен довериться "духовному царю".

И в США, и в России эти идеи подталкивают общества к авторитарной модели, где власть концентрируется в руках харизматичных лидеров, отвергающих традиционные демократические механизмы.

Поэтому когда кто-то говорит, что между Кремлем и правыми республиканцами существует "спецоперация", это лишь часть правды.

На самом деле они просто верят в довольно схожий миропорядок.

Поэтому, когда мы говорим об угрозе для демократии, следует понимать: это не просто вопрос одной избирательной кампании или одного политического цикла.

Это столкновение двух идей — верующей в силу выбора и верящей в силу харизматического лидера.

И это, безусловно, следует знать.

Источник: пост Гардуса в Facebook.