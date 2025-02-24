Трамп ответил, считает ли Путина диктатором

Американский президент рассказал, что думает о главе Кремля

Президент США Дональд Трамп не стал называть Владимира Путина диктатором. При этом, он добавил, что есть шанс на "очень хорошее урегулирование между разными странами".

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его выступление транслировалось в эфире американских каналов.

"Я не стану использовать это слово легкомысленно", — сказал он.

Далее он быстро изменил тему и рассказал о том, что есть шансы на урегулирование ситуации "между разными странами". Он добавил, что речь идет о Европе и Украине, "как части всей этой ситуации". При этом Трамп сказал, что "другая сторона" тоже имеет много поддержки.

"Это жестокая война, но я думаю, что мы близки к ее решению", — сказал президент США.

Напомним, 19 февраля в посте в своей соцсети Truth Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и угрожал рисками "потерять страну".

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что когда-то отправится в Москву, когда война будет завершена. Однако он добавил, что речь не идет о 9 мая.

Таакже в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Генеральная ассамблея ООН приняла две резолюции по поводу российско-украинской войны. США голосовали против украинской резолюции, в которой Москву называют агрессором.