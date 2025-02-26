В Белом доме – циничные ковбои. Пожертвует ли Трамп Украиной ради Путина

Знатоки истории поймут мотивы поступков Трампа

Украинцы должны понимать, что президент США Дональд Трамп прежде всего отстаивает интересы Соединенных Штатов, и когда он делает комплиментарные заявления в адрес агрессивной России и кровавого диктатора Владимира Путина, то идет по пути американской администрации, которая в 1970-х годах налаживала взаимоотношения с властями коммунистического Китая, которые убили десятки миллионов своих граждан.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он объяснил, почему украинцы не понимают тон заявлений Трампа после разговора с Путиным.

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По его словам, те, кто читал историю, должны понимать мотивы поступков Трампа.

— Помните, кровавого Мао (Мао Цзэдун, первый глава КНР и основатель Китайской коммунистической партии. — Ред.)? Даже сталинизм по сравнению с маоизмом был разминкой. Сто миллионов своего населения замучены, культурная революция, все эти ужасы… И что делает Киссинджер (Генри Киссинджер, госсекретарь США (1973-1977). — Ред.)? Играет в циничную геополитическую игру. Приезжают и говорят, что теперь мы признаем не Тайвань, а Китай. То есть разделяет СССР и Китай. Никаких осуждений, никаких прав человека, — говорит политолог.

По его мнению, теперь Штаты готовы пожертвовать Украиной, чтобы оторвать путинскую Россию от Китая.

— Главная проблема, как раньше был Советский Союз, а сейчас Китай. Об этом давно говорили, писали. Нам болит. Действительно болит. Это большая трагедия. И мы думаем, что вся больница должна прибежать, потому что у меня болит. А в больнице куча своих проблем, пациентов, планов, бизнеса. В Белый дом пришла команда циничных ковбоев, адептов частично простых решений. Нам следует принять новую реальность. Чем быстрее мы ее примем, тем быстрее мы можем попытаться адаптироваться к ней, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" отношение Трампа к Украине.