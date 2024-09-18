На Трампа опять готовили покушение? Что произошло с политиком в этот раз

Политика преследует серия странных инцидентов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз попал в историю с подготовкой на него покушения. На этот раз в полиции Лонг-Айленда (пригород Нью-Йорка) отреагировали на это до того, как информация поднимет новую волну конспирологии.

Об этом пишет AP. Отмечается, что туда политик прибыл, чтобы устроить встречу с избирателями всего спустя три дня после того, как на него якобы готовили покушение во Флориде.

Перед мероприятием в сеть попала информация о том, что в одной из машин неподалеку была найдена взрывчатка. Однако позже в полиции опровергли эту информацию, сообщив, что в этом районе видели мужчину, который возможно "тренировал собаку для обнаружения бомб". Именно он сообщил о нахождении опасного предмета.

Впрочем, в полиции говорят, что этот человек не связан ни с правоохранителями, ни с организаторами митинга. Судя по всему, на него сослался репортер одного из изданий, а затем информация разлетелась по соцсети X.

Полиция задержала этого человека и занимается установлением всех фактов.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина.

В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, который готовил покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.

А 15 сентября произошла стрельба возле гольф-клуба Трампа во Флориде, после чего правоохранители задержали 58-летнего Райана Весли Раута, который активно поддерживал Украину.