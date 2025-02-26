Вважають себе месіями? Чому Трамп і Путін сповідують ідеологію прибічника Гітлера

Лідери США та Росії — продукти різних систем, але мають схожі моделі мислення

Президент США Дональд Трамп оточений людьми з радикальної церкви Нової апостольської реформації (NAR). Її прибічники не лише підтримують Трампа, а й вважають, що Бог наділив його місією повернути країну на "правильний" шлях. Ідеологія NAR має суттєві збіги з доктриною путінської Росії, заснованою ідеї філософа Івана Ільїна про "духовну диктатуру".

Як так сталося, в коментарі "Телеграфу" розповіла відома релігієзнавиця і доктор філософських наук Людмила Филипович. За її словами, ідеологія NAR і філософська спадщина Ільїна мають не спільні корені, а схожий зміст — це типовий приклад того, як споріднені ідеї витають у повітрі.

Більше читайте у публікації: "Куля пролетіла повз вухо, і я почув Бога": як замах на Трампа змінив курс США і зблизив їх з путінською Росією".

Як і сучасні ідеологи NAR, Ільїн вважав демократію "злом", що руйнує моральні основи суспільства. Він проповідував ідею "божественного правителя", який отримує владу не через вибори, а через містичне покликання. А ще відкрито підтримував Адольфа Гітлера.

— Я безперечно бачу між ними спільні риси. І що мене дивує — вони прийшли до схожої моделі мислення, хоча формувалися в абсолютно різних умовах. Путін — продукт тоталітарного суспільства, вихований у системі радянського деспотизму. Трамп — виходець із демократичної, вільної Америки. Але зрештою вони обидва опинилися в точці, де відсутнє критичне мислення, а самих себе вони сприймають ледь не як месію, покликаного змінити світ, — каже релігієзнавиця.

При цьому, як говорить дослідниця релігії, в русі Нової апостольської реформації нема нічого принципово нового для християнства.

— Євангельські течії завжди виникали як протест або опозиція до чинного стану речей. Ще в першій третині XIX століття такі рухи почали набувати форми, а до середини століття вони вже стали інституціями. У той час намагалися об’єднати лютеран, прихильників кальвінізму та цвінгліанства в одну євангельську церкву, — нагадує українська професорка.

За її словами, схожа ситуація спостерігається і зараз.

— Частина американців розчарована політикою демократів, відчуваючи, що курс Обами та Байдена не відповідає їхнім інтересам. Ідея рівності для всіх — незалежно від походження, раси чи статусу — призвела до того, що, на їхню думку, більшість американців почуваються дискримінованими на користь меншин, — говорить Людмила Филипович.

Саме на цьому тлі з’являється Трамп із риторикою "Царства Божого на землі", яке не потребує чекати Другого пришестя Христа. Він фактично обіцяє виборцям, що, проголосувавши за нього, вони отримають ідеальні умови для життя вже зараз, подібно до описаних у Книзі Одкровення Івана Богослова, йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше релігієзнавці пояснили "Телеграфу", чи є подібність у поглядах Трампа і Путіна на віру.