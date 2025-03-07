Таким профессора Снейпа еще не видели: какими будут герои Гарри Поттера в новом сериале

HBO раскрыл детали сериала "Гарри Поттер": что изменится во вселенной?

Популярная франшиза о Гарри Поттере получает новое дыхание благодаря сериалу от HBO. Это будет сериальная адаптация чрезвычайно популярных фантастических книг о Гарри Поттер.

Как сообщает Deadline, студия почти завершила кастинг на ключевые роли, и среди претендентов — номинантка на "Оскар" Джанет МакТир, которая ведет переговоры о роли профессора Минервы МакГонагалл, и Паапа Эссиед, который почти официально утвердил свое участие в роли профессора Северуса Снейпа.

Ранее стало известно, что профессор Альбус Дамблдор сыграет лауреат "Тони" Джон Литгоу. HBO пока воздерживается от официальных комментариев, заявляя: "Мы понимаем, что столь громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Во время подготовки к производству мы будем подтверждать детали только после завершения сделок".

Что известно о сериале?

Проект создан сценаристкой Франческой Гардинер и режиссером Марком Майлодом. Он будет рассчитан на десятилетие, ведь планируется масштабная адаптация всех семи книг Джоан Роулинг. Представители HBO обещают, что это станет "достоверной экранизацией", которая глубже раскроет сюжет книг.

Среди изменений – адаптация возраста персонажей в соответствии с книжным каноном. Например, в новом сериале Северус Снейп будет 31-летним, а семейство Дурслив – гораздо моложе, чем в фильмах.

Выход сериала ожидается в конце 2026 или начале 2027 года. Съемки будут проходить на Warner Bros Studios Leavesden – именно там, где когда-то снимали оригинальные фильмы о Гарри Поттере.

Реакция фанатов

Новость о новом кастинге вызвала бурное обсуждение среди фанатов. Особенно противоречивой оказалась роль Паапы Эссиеда, сыграющего Снейпа. В соцсетях уже появились первые комментарии:

"Северус Снейп очень изменился за лето. Темная магия заиграла новыми красками"

"Слов "черная магия" в сериале не будет, потому что заплюют за расизм, это же американское кино."

"Они слишком буквально поняли фразу: "Снейп должен быть полностью в черном"."

"А что, уже надо переснимать "Гарри Поттера"? Других произведений для экранизации нет?"

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