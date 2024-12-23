Если бы "Гарри Поттера" снимали по реалиям ВСУ: военный насмешил постом

Другие роли нашлись для Гарри и его друзей, врагов и других героев серии популярных фильмов

Продолжается третий год войны, и прошедшие долгий путь военные лучше всех понимают все реалии службы и минусы системы. Об этом уже сочиняют стихи, анекдоты и всевозможные рассказы.

Военный Ruslan Khavriuta решил рассказать, что было бы, если бы "Гарри Поттера" снимали по реалиям ВСУ. Сатирический рассказ стал в интернете очень популярным.

Руслан пишет, что в мире Гарри Поттера малый волшебник был бы распределительной шляпой отправлен в Пуффендуй, и все годы он бы охранял "калитку" вплоть до того момента, пока Волдеморт не захватил бы мир.

Также военный посмеялся над чиновниками в армии: Рон Уизли бы стремительно двигался по карьерной лестнице, не очень понимая, что вообще происходит, и за довольно короткий срок стал подполковником. Возглавил бы какое-то министерство в МинМаг, просрал бы всю работу, что привело бы к потере личного состава среди маглов, ну и пошел бы на повышение, потому что, так оказалось, что у него кум или братья в штабе", — ведет он дальше.

Относительно ситуации с вооружением и распределением должностей в ВСУ у военного такие мысли: если бы Гарри сказал, что хочет руководить БПЛА, ему бы дали Нимбус 3000, переданный западными партнерами. Гарри летел бы на задание в дождь и потерял бы борт. В результате парня отправили бы в пехоту или перевели обратно в охрану.

На примере Малфоя Руслан шутит над кумовством в армии: "Младший Малфой пришел бы уже в звании капитана, потому что у него батя в ГШ, хотя когда-то действовал в интересах ФСБ, но когда это было".

Гермиона Грейнджер точно не осталась бы волшебницей-отличницей, если бы жила в реалиях ВСУ. По мнению военного, ее бы перевели в строевую, где девушка набрала бы около 40 дополнительных килограммов. Она получила от комбата новый телефон с противоударным кейсом, чтобы могла играть в игры. "Тот же телефон, который не дали на передок, потому что сказали, что нет на складе. Хотя она мечтала пойти в рейджерский корпус, была бы Гермиона Грейнджер рейнджер", — пишет он дальше.

Рубеус Хагрид в мире ВСУ выдавал бы военную одежду. Снейп оказался бы работником СБУ и писал бы на Гарри рапорты о несоответствии должности. А Дамблдор не был бы таким очаровательным директором школы, если бы ему пришлось жить в реалиях ВСУ. Ему, по мнению военного, пришлось бы уволиться по состоянию здоровья и уехать за границу.

"Минерва МакГонагалл возглавила бы медицинские силы и потом уволилась из-за закупок китайских турникетов. Но кто же ее посадит, если она такой котик.

Но однажды Гарри бы отправили на офицерские курсы, потому что караул должен возглавлять офицер, он бы получил мамлея, далее оперативно лейтенанта, накрутил бы себе, что он боевой офицер и начал бы мстить всем вокруг, устраивая затащить. Например, почти безголовый Ник вынужден был ежедневно сдавать голову на КЗО.

На улицах Лондона магглов запихивают в двухэтажные красные автобусы..", — заключил Руслан Хаврюта.

Также ранее "Телеграф" писал о том, кто из актеров "Гарри Поттера" уже скончался. В их смертях обнаружили одну особенность.