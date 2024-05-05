Шесть книг в голове: "мать" Гарри Поттера Джоан Роулинг поделилась своими планами

К своей известной серии книг она уже не вернется

Известная британская писательница Джоан Роулинг заявила, что планирует написать еще шесть книг. Над одной из них она уже работает.

Две книги будут посвящены истории детектива Корморана Страйка. Об этом сообщает издание The Time.

"У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о [детективе Корморане] Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу дойти", — сказала Роулинг.

Что касается известной серии романов о Гарри Поттере, то она завершена и больше писательница к ней не вернется. Она назвала это тяжелой утратой. В трудные периоды жизни Роулинг углублялась в работу над этой историей и таким образом убегала от проблем в реальной жизни. Однако писательница вместе с тем довольна, что все закончилось.

Ранее "Телеграф" писал, что Джоан Роулинг не снималась в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Актеры и режиссеры делились своими воспоминаниями о съемках серии кино.

Саму же писательницу не пригласили из-за разразившегося в 2020 году скандала. Однако некоторые короткие сцены с Роулинг показали. Но все они были сняты до 2019 года.

Скандал связан с противоречивым высказыванием Роулинг о трансгендерах и "менструирующих людей". После него звезды "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон публично раскритиковали взгляды писательницы и осудили их.