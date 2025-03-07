Таким професора Снейпа ще не бачили: якими будуть герої "Гаррі Поттера" у новому серіалі

HBO розкрив деталі серіалу "Гаррі Поттер": що зміниться у всесвіті?

Популярна франшиза про Гаррі Поттера отримує нове дихання завдяки серіалу від HBO. Це буде серіальна адаптація надзвичайно популярних фантастичних книг про Гаррі Поттера.

Як повідомляє Deadline, студія майже завершила кастинг на ключові ролі, і серед претендентів – номінантка на "Оскар" Джанет МакТір, яка веде переговори щодо ролі професорки Мінерви Макґонеґел, та Паапа Ессієду, який майже офіційно затвердив свою участь у ролі професора Северуса Снейпа.

Раніше стало відомо, що професора Альбуса Дамблдора зіграє лауреат "Тоні" Джон Літгоу. HBO поки утримується від офіційних коментарів, заявляючи: "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і спекуляцій. Під час підготовки до виробництва ми будемо підтверджувати деталі лише після завершення угод".

Що відомо про серіал?

Проєкт створений сценаристкою Франческою Гардінер і режисером Марком Майлодом. Він буде розрахований на десятиліття, адже планується масштабна адаптація всіх семи книг Джоан Роулінг. Представники HBO обіцяють, що це стане "достовірною екранізацією", яка глибше розкриє сюжет книг.

Серед змін – адаптація віку персонажів відповідно до книжкового канону. Наприклад, у новому серіалі Северус Снейп буде 31-річним, а сімейство Дурслів – набагато молодшим, ніж у фільмах.

Вихід серіалу очікується в кінці 2026 або на початку 2027 року. Зйомки відбуватимуться на Warner Bros Studios Leavesden – саме там, де колись знімали оригінальні фільми про Гаррі Поттера.

Реакція фанатів

Новина про новий кастинг викликала бурхливе обговорення серед фанатів. Особливо суперечливою виявилася роль Паапи Ессієду, який зіграє Снейпа. У соцмережах вже з’явилися перші коментарі:

"Северус Снейп дуже змінився за літо. Темна магія заіграла новими фарбами"

"Слів "чорна магія" в серіалі не буде, бо заплюють за расизм, це ж американське кіно."

"Вони надто буквально зрозуміли фразу: "Снейп має бути повністю в чорному"."

"А що, вже треба перезнімати "Гаррі Поттера"? Інших творів для екранізації немає?"

Раніше "Телеграф" писав про "Дівчата Гілмор" через 23 роки: куди поділися головні героїні серіалу і якими вони стали.