Российский газ может вернуться в Европу? Мнения политиков и бизнеса разделились!

Несмотря на три года усилий Европы по отказу от российского газа в промышленных регионах восточной Германии уже рассматривают возможность возвращения к прежним поставкам. Основной причиной является стремление снизить затраты на энергоресурсы, серьезно влияющие на производственные процессы и экономику страны.

По информации Bloomberg, руководители крупных предприятий, такие как Кристиан Гюнтер, возглавляющий один из ключевых химических заводов в Германии, отмечают: возобновление поставок российского газа могло бы стать необходимым для сохранения конкурентоспособности. "Если будет заключено мирное соглашение, логичным шагом станет возвращение стабильных поставок энергоресурсов", — отмечает Гюнтер.

Растущее давление на экономику и высокая стоимость газа заставляют даже немецких политиков пересматривать свои подходы. Министр экономики земли Саксония-Ангальт Свен Шульце заявил, что в случае достижения мира между Украиной и Россией возобновление сотрудничества в энергетической сфере нельзя исключать.

Источник: Европейская комиссия. Примечание: цифры не включают в себя внутреннюю добычу газа в ЕС. Данные по состоянию на 3 квартал 2024 г.

В то же время, официальный Берлин занимает осторожную позицию. Представители правительства отмечают, что независимость от российских энергоносителей остается стратегическим приоритетом. Кроме того, многие европейские компании уже разорвали контракты с "Газпромом", а ЕС планирует полный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году.

Однако на фоне экономического спада в Германии некоторые эксперты считают, что возврат части российского газа мог бы временно снизить цены и помочь промышленности. Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований считает, что перспектива возобновления транзита газа будет зависеть от условий мирного соглашения и его соблюдения.

Пока вопрос остается открытым: готова ли Германия вернуться к российскому газу, рискуя политическими последствиями, найдет ли альтернативные решения для поддержки своей промышленности?

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина стала заложницей своего транзитного потенциала и блокируя поставки природного газа и нефти из РФ в Европу, она подвергается экономическому и политическому давлению со стороны Евросоюза.