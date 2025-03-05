Цены на газ существенно выросли: повысят ли тариф для украинцев

Отопительный сезон позади, но газовые проблемы только начинаются.

После завершения отопительного сезона Украина должна сформировать новый газовый баланс на следующий год. Этим вопросом будут заниматься НАК "Нефтегаз" и правительство. Однако ситуация с импортом газа вызывает множество вопросов. Коснется ли это обычных граждан?

Народный депутат Алексей Кучеренко в своем Telegram-канале заявил, что нынешняя ситуация с газоснабжением значительно хуже, чем обещали чиновники. Несмотря на уверения, что Украина сможет пройти зиму без импорта газа, пришлось покупать топливо по более высоким ценам.

По его словам, летом газ можно было закупать по цене около 300 долларов за тысячу кубометров. Однако сейчас, когда европейские хранилища опустели, цена выросла до 750-800 долларов за тысячу кубометров. Это фактически вдвое больше, что приводит к существенным финансовым потерям.

"Нафтогаз" оказался перед сложной дилеммой: либо закладывать эти убытки в тарифы и требовать повышения цены на газ для потребителей, либо ожидать компенсации из государственного бюджета. Однако второй вариант также проблемный, поскольку средства бюджета сейчас должны быть направлены, прежде всего, на Вооруженные силы Украины.

Кучеренко отмечает, что ответственность за ситуацию лежит на должностных лиц, ошибочно прогнозировавших достаточные запасы газа без импорта. Он призывает не впадать в эйфорию из-за завершения отопительного сезона, ведь проблемы с газовым балансом остаются актуальными.

Ранее "Телеграф" писал о том, что запасы газа в украинских хранилищах могли достичь исторического минимума.