Китай отказывается от нефти из США: будет закупать у Канады

Мировая торговля переживает период серьезных потрясений

Торговая война, которая началась после прихода Дональда Трампа ко власти в США, заставила Китай задуматься об отказе от американской нефти. Вместо нее Пекин увеличивает объемы поставок из Канады.

Согласно данным Bloomberg, в марте импорт по трубопроводу из Ванкувера составил беспрецедентные 7,3 миллиона баррелей. В то же время поставки из США сократились до 3 миллионов баррелей против рекорда в 29 миллионов в июне 2024 года.

"Перераспределение потоков североамериканской сырой нефти в Китай — крупнейшего в мире импортера сырой нефти — является еще одним примером экономических и стратегических потрясений, вызванных действиями президента США Дональда Трампа по перестройке мировых торговых отношений", — говорится в сообщении.

Импорт в Китай из Северной Америки существенно ниже объемов поставок из России и Ближнего Востока, однако канадская нефть обладает высокой плотностью и содержанием серы, что подходит для многих из самых современных китайских нефтеперерабатывающих заводов. Похожие характеристики есть у иракского сорта Basrah Heavy, но он обходится дороже канадского аналога.

"Они не собираются делать ставку только на Россию или только на Ближний Восток. Любые новости из Канады будут желанными", — сказал президент Канадско-китайского форума по энергетике и окружающей среде Вэнрань Цзян.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Китай обязал национальные авиакомпании временно прекратить получение новых самолетов Boeing, а также остановить закупки авиационного оборудования и комплектующих в США. Такое решение явилось реакцией Пекина на введение Соединенными Штатами повышенных пошлин в размере 145% на китайские товары по инициативе администрации Дональда Трампа.