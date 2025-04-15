Китай наносит новый удар в торговой войне: запрет на поставку самолетов Boeing может больно ударить по США

КНР наносит очередной удар

Китай приказал своим авиакомпаниям приостановить прием новых самолетов Boeing и прекратить закупки авиационного оборудования и запчастей у американских компаний. Этот шаг является ответом на решение администрации президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%, что вызвало ответные действия со стороны Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. На прошлой неделе Китай ввел 125% пошлины на американские товары, в том числе на самолеты и авиационные запчасти, что фактически удвоило их стоимость для китайских авиаперевозчиков.

Это сделало закупку продукции Boeing экономически невыгодной для китайских авиакомпаний. В результате акции Boeing упали на 3,2% в предыдущих торгах.

Китайские авиакомпании, такие как Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines планировали получить 179 самолетов Boeing в период с 2025 по 2027 год. Теперь эти планы оказались под угрозой. Китайское правительство также рассматривает возможность поддержки авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с повышенными расходами на обслуживание.

Это решение может способствовать укреплению позиций европейского производителя Airbus на китайском рынке, а также поддержать развитие отечественного авиастроения, в частности, программы COMAC C919. По прогнозам Boeing, Китай потребует около 9 000 новых самолетов в течение следующих двух десятилетий, что составляет около 20% мирового спроса. Однако текущая ситуация ставит под сомнение участие американского производителя в этом рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Гренландия обеспокоена заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу возможного присоединения острова к Соединенным Штатам. На фоне этой ситуации местные власти начали искать поддержки в Китае.