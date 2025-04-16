США и Китай близки к примирению? В КНР назвали условия для возобновления переговоров

В Поднебесной не слишком довольны заявлениями американских чиновников

Китай выдвинул условия для возобновления торговых переговоров с США. Пекин требует от Вашингтона последовательности, уважения и просмотра позиции по Тайваню и технологиям.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные с позицией китайских властей. По их информации, Пекин готов вернуться за стол переговоров с администрацией Дональда Трампа только при условии, что США прекратят оскорбительную риторику со стороны чиновников, согласятся обсуждать чувствительные для КНР вопросы, в частности, политику по Тайваню и определят конкретное уполномоченное лицо для диалога.

Особое возмущение в Китае вызвали недавние заявления вице-президента США Джей Ди Венса о "китайских крестьянах", которые в МИД КНР назвали "невежественными и пренебрежительными". Дополнительное обострение вызвало решение администрации Трампа запретить американской компании Nvidia поставки в Китай нового искусственного интеллект-чипа H20 – одного из самых мощных на рынке. В Пекине считают эти действия частью более широкой технической конфронтации, угрожающей стратегической стабильности между странами.

Китай также настаивает, что молчание Дональда Трампа после подобных заявлений других представителей его администрации расценивается как молчаливое одобрение. По мнению Пекина, именно президент США несет полную ответственность за позицию Вашингтона в двусторонних отношениях.

С начала 2025 г. США уже несколько раз повышали таможенные тарифы на китайский импорт. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Вашингтон рассматривает возможность увеличения пошлин до 245% из-за действий Пекина в ответ на предыдущие торговые ограничения. В последний раз, 9 апреля, Трамп повысил тариф до 125%, но на следующий день в Белом доме уточнили: с учетом дополнительных начислений реальная ставка достигла 145%. В ответ Китай поднял пошлины на американские товары с 84 до 125% и ввел запрет на экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства в сферах обороны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Китай обязал национальные авиакомпании временно прекратить получение новых самолетов Boeing, а также остановить закупки авиационного оборудования и комплектующих в США. Такое решение явилось реакцией Пекина на введение Соединенными Штатами повышенных пошлин в размере 145% на китайские товары по инициативе администрации Дональда Трампа.