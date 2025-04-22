Два громких заявления "дорого" обошлись Трампу: WP обнародовала интересный рейтинг

Слова Трампа показали его фундаментальное непонимание вопроса

Президент США Дональд Трамп получил максимальный балл в рейтинге газеты Washington Post. Правда, это рейтинг "Пиноккио", оценивающий правдивость публичных заявлений. Этот рейтинг помогает читателям быстро понять, насколько правдиво определенное заявление.

И в этом случае WP оценила правдивость двух заявлений американского лидера. Одно – о том, что США сейчас зарабатывает по 3 млрд долларов в день, а второе – что Джо Байден терял по 2 млрд долларов в день.

"Это отражает непонимание торговли — хотя и с глубокими последствиями. Трамп зарабатывает четыре "Пиноккио"", — пишет газета.

Заметим, что система оценивания основывается на количестве "Пиноккио", которые присваивается в зависимости от степени неточности или ложности заявления.

Поэтому есть следующий рейтинг:

1 Пиноккио : Заявление содержит определенные неточности или вводит в заблуждение, но в целом не является откровенно ложным.

: Заявление содержит определенные неточности или вводит в заблуждение, но в целом не является откровенно ложным. 2 Пиноккио : Заявление частично ложно или искажает факты.

: Заявление частично ложно или искажает факты. 3 Пиноккио : Заявление имеет серьезные неточности и вводит в заблуждение.

: Заявление имеет серьезные неточности и вводит в заблуждение. 4 Пиноккио: Заявление является откровенным враньем или полностью вымышленным.

В редких случаях, когда заявление полностью правдиво, присваивается "Геппетто" — знак полной правдивости.

Скриншот рейтинга Трампа

Анализируя заявления Трампа, WP замечает, что пошлины Трампа на самом деле не означают, что определенная страна будет платить США деньги, ведь в большинстве своем компании перекладывают большинство или все расходы на потребителя или производителя, которые могут использовать импортные материалы в своей продукции.

Так что Трамп ошибается, предполагая, что эти деньги собирают страны. Потому американцы столкнутся с более высокими ценами на товары, поэтому почти каждый экономист прогнозирует, что инфляция вырастет, а не замедляется. Ведь пошлины Трампа — это массовое повышение налогов для потребителей.

Как пишет газета, президент США часто говорит, что Соединенные Штаты "теряют деньги", когда есть дефицит торговли, но это отражает его фундаментальное непонимание этого вопроса. Торговый дефицит просто означает, что люди в одной стране покупают больше товаров в другой стране, чем люди в другой стране, покупают у первой страны.

Американцы хотят покупать эти продукты из-за границы, либо из-за качества, либо цены (или в случае с кофе, потому что он не производится в Соединенных Штатах). Торговая война Трамп повысит стоимость этих продуктов для американцев. Возможно, это уменьшило бы закупки этих товаров и, таким образом, уменьшило бы торговый дефицит, но это не означало бы, что Соединенные Штаты "выиграют" потерянные деньги.

Напомним, в интервью "Телеграфу" Тимоти Эш – эксперт британского Королевского института международных отношений, больше известного как Chatham House – рассказал, какими будут последствия экономической политики Трампа.