Серый кардинал Белого дома: кто на самом деле посоветовал Трампу поднять пошлины до рекордных отметок

В отличие от многих экономистов, он не считает тарифы вредными

Кто такой Стивен Миран и почему его имя следует знать? Этот экономист из Гарварда сейчас руководит торговой политикой США и стоит за решением поднять пошлины на китайские товары до 125%.

Миран считает, что тарифы – это эффективный способ защитить американскую экономику и что их можно использовать как рычаг давления в переговорах с другими странами. О влиянии этого советника на решение Трампа пишет Hindustan Times.

Стивен Миран стал главой Совета экономических консультантов при президенте США в декабре 2024 года. С тех пор он активно защищает тарифную политику Трампа, несмотря на обеспокоенность мировых рынков.

По словам издания, 7 апреля, когда президент объявил о повышении пошлин на китайские товары до 104%, Миран публично поддержал данное решение. "Президент обещал отстроить нашу разрушенную промышленную базу и защищать американских рабочих", — заявил он. Позже пошлины на товары из Китая выросли еще больше – до 125%.

До работы в администрации Трампа Миран работал в крупной инвестиционной компании Hudson Bay Capital. Именно тогда, в ноябре 2024 года, он написал длинное руководство о том, как США должны изменить мировую торговлю в свою пользу. В этом документе он объяснил, как использовать высокие пошлины для получения выгодных условий от других стран.

Миран получил образование в Бостонском университете, затем защитил докторскую диссертацию в Гарварде. Его учителем был Мартин Фельдштейн – известный экономист, работавший в команде президента Рейгана в 1980-х годах.

В отличие от многих экономистов, Миран не считает тарифы вредными. "Большинство экономистов ошибаются по тарифам. Они не просто приносят деньги в бюджет, но и помогают бороться с нечестной торговлей", — утверждает он.

По словам Мирана, тарифы помогают бороться с такими проблемами как манипуляции с валютами и демпинг. Кроме того, деньги от пошлин можно использовать для снижения налогов и повышения конкурентоспособности американских компаний на мировом рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп объяснил паузу в пошлинах и рассказал, что будет дальше. Глава Белого дома считает, что сможет заключить новые соглашения со всеми странами.