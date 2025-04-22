Дві гучні заяви "дорого" обійшлись Трампу: WP оприлюднила цікавий рейтинг

Слова Трампа показали його фундаментальне нерозуміння питання

Президент США Дональд Трамп отримав максимальний бал у рейтингу газети Washington Post. Щоправда, це рейтинг "Піноккіо", який оцінює правдивість публічних заяв. Цей рейтинг допомагає читачам швидко зрозуміти, наскільки правдивою є певна заява.

І в цьому випадку WP оцінила правдивість двох заяв американського лідера. Одна — про те, що США зараз заробляє по 3 млрд доларів на день, а друга — що Джо Байден втрачав по 2 млрд доларів на день.

"Це відображає нерозуміння торгівлі — хоча і з глибокими наслідками.Трамп заробляє чотири "Піноккіо"", — пише газета.

Зауважимо, що система оцінювання засновується на кількості "Піноккіо", які присвоюються залежно від ступеня неточності або неправдивості заяви.

Тож є наступний рейтинг:

1 Піноккіо : Заява містить певні неточності або вводить в оману, але загалом не є відверто неправдивою.

: Заява містить певні неточності або вводить в оману, але загалом не є відверто неправдивою. 2 Піноккіо : Заява є частково неправдивою або спотворює факти.

: Заява є частково неправдивою або спотворює факти. 3 Піноккіо : Заява має серйозні неточності та вводить в оману.

: Заява має серйозні неточності та вводить в оману. 4 Піноккіо: Заява є відвертою брехнею або повністю вигаданою.

У рідкісних випадках, коли заява є повністю правдивою, присвоюється "Геппетто" — знак повної правдивості.

Скриншот рейтингу Трампа

Аналізуючи заяви Трампа, WP зауважує, що мита Трампа насправді не означають, що певна країна сплачуватиме США гроші, адже здебільшого компанії передають більшість або всі витрати споживачам або виробникам, які можуть використовувати імпортні матеріали у своїй продукції.

Тож, Трамп помиляється, припускаючи, що ці гроші збирають країни. Натомість американці зіткнуться з більш високими цінами на товари, тому майже кожен економіст прогнозує, що інфляція зросте, а не сповільниться. Простіше кажучи, мита Трампа — це масове підвищення податків для споживачів.

Як пише газета, президент США часто каже, що Сполучені Штати "втрачають гроші", коли є дефіцит торгівлі, але це відображає його фундаментальне нерозуміння цього питання. Торговий дефіцит просто означає, що люди в одній країні купують більше товарів в іншій країні, ніж люди в другій країні купують у першої країни.

Американці хочуть купувати ці продукти з-за кордону, або через якість, або ціну (або у випадку з кавою, тому що вона не виробляється в Сполучених Штатах). Торгова війна Трампа підвищить вартість цих продуктів для американців. Можливо, це зменшило б закупівлі цих товарів і, таким чином, зменшило б торгівельний дефіцит, але це не означало б, що Сполучені Штати "виграють" гроші, які були втрачені.

Нагадаємо, в інтервʼю "Телеграфу" Тімоті Еш — експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин, більше відомого як Chatham House — розповів, якими будуть наслідки економічної політики Трампа.