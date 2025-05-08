Индия и Пакистан устроили самый длинный в истории "собачий бой" авиацией: что происходит между странами (видео)

Страны устроили воздушное сражение 125 истребителями

Противостояние между Индией и Пакистаном продолжается. Сейчас идут воздушные бои, и случившийся в ночь с 7 на 8 мая стал одним из крупнейших в истории современной авиации.

В течение часа в воздухе столкнулось 125 истребителей, что сделало этот инцидент беспрецедентным по своим масштабам. По информации пакистанских источников, сбиты пять индийских самолетов, включая три французских истребителя Rafale. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.

Обмен ракетными ударами происходил на расстоянии более 160 км. Особенностью этого противостояния стало то, что ни одна из сторон не пересекала воздушное пространство противника, очевидно, помня об инциденте 2019 года, когда индийский пилот был сбит над территорией Пакистана.

Пакистанские военные сообщили, что удалось минимизировать потери среди гражданского населения, поскольку были предприняты меры для предупреждения жителей в районах потенциальных ударов. В то же время, индийским военно-воздушным силам приходилось совершать несколько налетов на определенные цели.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пообещал ответить на удары Индии, нанесенные рано утром в среду по территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад нанесет удары исключительно по военным объектам Индии, избегая гражданских целей.

Где происходили атаки в ночь на 8 мая.

Эксперты рассматривают несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий. По словам Милана Вайшнава, директора Южноазиатской программы Фонда Карнеги за международный мир, Пакистан мог бы объявить о победе, указывая на сбитые индийские самолеты. Альтернативный вариант — нанести собственные ответные удары.

Танви Мадан, старший научный сотрудник Брукингского института, отмечает, что нынешний командующий пакистанской армией Сайед Асим Мунир считается "настойчивее" по сравнению с предшественником. Однако, учитывая готовность Индии к дальнейшим действиям, Пакистан может выбрать не столь жесткий ответ во избежание полномасштабного конфликта.

"В значительной степени исходя из того, что мы видели раньше, это два рациональных участника процесса, которые не стремятся к более широкой войне. Обоим есть что терять, если возникнет более масштабный конфликт", — подчеркнула Мадан.

Ранее "Телеграф" писал, что Пакистан передумал уничтожать всю планету. Там нашли способ избежать войны с Индией.