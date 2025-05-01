Как война Индии и Пакистана скажется на Украине: британский эксперт указал на неприятный момент

Стороны еще могут не начинать боевые действия

Любой серьезный военный конфликт между Индией и Пакистаном отвлечет значительную часть внимания мира от войны России против Украины. Однако сторонам не обязательно ее начинать.

Об этом рассказал генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Майкл Кларк. Его слова приводит Sky News.

"Если это действительно перерастет в войну с применением огнестрельного оружия, то да, это отвлечет большую часть внимания от событий в Украине, поскольку Индия и Пакистан являются ядерными державами", — сказал он.

Однако он отметил, что это наступит только если обе стороны будут готовы довести ситуацию до полномасштабной войны. Кларк подчеркивает, что странам не нужно воевать и они могли бы все "замять".

Эксперт отмечает, что нападения с участием вооруженных сил другой страны не было, а Индия обвиняет Пакистан в том, что тот не предпринимает мер в отношении вооруженных группировок. По его словам, никто не знает, кто несет ответственность за теракт, в котором погибли десятки туристов.

"Ничьи национальные интересы не поставлены на карту. Им просто приходится иметь дело с этим действительно неприятным инцидентом, за который ни одно из правительств не несет полной ответственности", — добавил он.

Как сообщалось ранее 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали всякую связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.