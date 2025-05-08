Індія та Пакистан влаштували найдовший в історії "собачий бій" авіацією: що відбувається між країнами (відео)

Країни влаштували повітряний бій 125 винищувачами

Протистояння між Індією та Пакистаном продовжується. Наразі йдуть повітряні бої, і те, що сталось в ніч з 7 на 8 травня, стало одним із найбільших в історії сучасної авіації.

Протягом години у повітрі зіткнулися 125 винищувачів, що зробило цей інцидент безпрецедентним за своїми масштабами. За інформацією пакистанських джерел, збито п'ять індійських літаків, включаючи три французькі винищувачі Rafale. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки.

Обмін ракетними ударами відбувався на відстані понад 160 кілометрів. Особливістю цього протистояння стало те, що жодна зі сторін не перетинала повітряний простір противника, очевидно, пам'ятаючи про інцидент 2019 року, коли індійського пілота збили над територією Пакистану.

Пакистанські військові повідомили, що вдалося мінімізувати втрати серед цивільного населення, оскільки було вжито запобіжних заходів для попередження мешканців у районах потенційних ударів. Водночас індійським військово-повітряним силам доводилося здійснювати кілька нальотів на визначені цілі.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф пообіцяв відповісти на удари Індії, які було завдано рано вранці в середу по території Пакистану та контрольованої ним частини Кашміру. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що Ісламабад завдасть ударів виключно по військових об'єктах Індії, уникаючи цивільних цілей.

Де відбувалися атаки в ніч на 8 травня

Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій. За словами Мілана Вайшнава, директора Південноазіатської програми Фонду Карнегі за міжнародний мир, Пакистан міг би оголосити про перемогу, вказуючи на збиті індійські літаки. Альтернативний варіант — завдати власних ударів у відповідь.

Танві Мадан, старший науковий співробітник Брукінгського інституту, зазначає, що нинішній командувач пакистанської армії Сайєд Асім Мунір вважається "більш наполегливим" порівняно з попередником. Проте, враховуючи готовність Індії до подальших дій, Пакистан може обрати не настільки жорстку відповідь, щоб уникнути повномасштабного конфлікту.

"Значною мірою виходячи з того, що ми бачили раніше, це два раціональні учасники процесу, які не прагнуть ширшої війни. Обом є що втрачати, якщо виникне масштабніший конфлікт", — підкреслила Мадан.

Раніше "Телеграф" писав, що Пакистан передумав знищувати всю планету. Там знайшли спосіб уникнути війни з Індією.