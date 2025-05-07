Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами: что там происходит (видео)

Напряжение между странами достигло точки кипения

Индия таки совершила обстрел Пакистана. Согласно информации индийских военных, "Операция Синдур" имеет целью уничтожение инфраструктуры террористов, но ни один объект пакистанских военных тронут не был.

Согласно данным Минобороны Индии в X "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера". Тем временем Пакистан сообщил о закрытии воздушного пространства на 48 часов.

По данным СМИ Нью-Дели обратилось к Ирану с просьбой передать Исламабаду сообщение, в котором предупредило о подготовке удара и попросило не отвечать на атаку, поскольку она не подразумевает эскалации. Отмечается, что тегеран отказался передавать это сообщение, назвав его "оскорбительным и нелепым".

На фоне этого в местных источниках появилось сообщение, что Пакистан все же нанес ответный удар.

"Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски", — сказал министр обороны Хаваджа Асиф обращаясь к индийской стороне. По его словам, противник наносил удары по гражданским объектам и мирным жителям.

По пакистанским данным, два мирных жителя погибли и 12 получили ранения. Там сообщают, что сбили два индийских самолета.

Как сообщалось ранее 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали всякую связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.