Пакистан пригрозил уничтожить мир. Хватит ли у него и Индии ядерного оружия для Апокалипсиса

Ситуация между странами продолжает накаляться

Длительный конфликт между Индией и Пакистаном в ночь на 7 мая значительно обострился — страны обменялись ударами. В результате с обеих сторон есть жертвы.

Ночью стало известно, что Индия начала против Пакистана спецоперацию под названием "Синдур". В ходе нее были нанесены ракетные удары по инфраструктуре оккупированных, по мнению Индии, штатов Джамму и Кашмир, сообщает IndiaTV.

В Пакистане заявили, что из-за атаки противника восемь человек погибли, среди них восьмилетняя девочка. Кроме того пострадали 35 мирных жителей. В свою очередь в Пакистане обещали отомстить Индии за это.

Тем временем армия Индии заявила об убийстве трех индийских мирных граждан в результате обстрела пакистанскими войсками в Кашмире. По данным Индии, во время удара якобы было уничтожено 12 террористов. На фоне этого в Пакистане сообщили о двух сбитых индийских самолетах и ответном ударе по военной базе Индии в Кашмире и активном артиллерийском обстреле на границе.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф угрожает, что его страна может уничтожить планету:

"Если Индия нападет, если существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной стране жить на этой планете без нас. Упаси Бог, но именно так и будет", — сказал он.

Сколько ядерного оружия у Индии и Пакистана

Индия провела первые ядерные испытания в 1974 году, а Пакистан — в 1998 году. По состоянию на 2024 год Индия имеет в целом 172-180 ядерных зарядов, а Пакистан — 170.

Типы ядерного оружия Индии:

Стратегическое (межконтинентальные ракеты Agni-V до 8000 км). Индия завершает его разработку.

Оперативно-тактическое (Prithvi, Agni-P).

Морское базирование (подводные лодки Arihant с ракетами K-15, разрабатывается K-4).

Авиационное (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale с бомбами по 12 кт).

Agni-V. Фото: Википедия

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Agni-I до Agni-V, Prithvi.

Крылатые ракеты: Nirbhay (на стадии испытаний).

Морское базирование: ракеты K-15 (700 км), K-4 (разработка).

Типы ядерного оружия Пакистана:

Стратегическое (Shaheen 2, Shaheen 3 — сейчас в разработке).

Оперативное и тактическое (Abdali, Ghaznavi, Babur).

Морское (заявлено о планах развертывания морских крылатых ракет Babur).

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).

Крылатые ракеты: Babur (до 750 км).

Авиация: практически не рассматривается как серьёзный носитель.

Морское базирование: еще не развёрнуто, но запланировано.

"Ядерная зима" — что это и сколько для нее нужно бомб

"Ядерной зимой" называют гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. То есть, в результате выноса в стратосферу некоторого количества дыма и сажи, вызванного обширными пожарами при взрыве нескольких сотен ядерных боезарядов, предполагается, что температура на планете повсеместно снизится до арктической в результате существенного возрастания отражения солнечных лучей от верхних слоёв атмосферы.

Согласно информации из открытых источников, ядерная война может привести к "глобальной ядерной ночи", которая продлится около года. Были рассмотрены две основные возможности: суммарная мощность ядерных взрывов 10 000 и 100 000 мегатонн.

В случае мощности ядерного взрыва в 10 000 мегатонн солнечный поток у поверхности Земли сократится в 20 раз. Это значительно изменит весь климатический механизм Земли, что проявится в исключительно сильном охлаждении атмосферы над материками (за первые 10 дней средняя температура должна снизиться на 15 градусов). А в некоторых районах Земли похолодание может достичь 30-50 градусов. Примерно через год после начала ядерного конфликта климатическая система должна вернуться в нормальное состояние.

При мощности ядерных взрывов в 100 000 мегатонн солнечный поток у поверхности Земли сократится в 400 раз и время самоочищения атмосферы составит приблизительно 3-4 месяца.

Какие нужны бомбы:

B83 — американская термоядерная бомба мощностью до 1,2 мегатонны.

— американская термоядерная бомба мощностью до 1,2 мегатонны. РС-28 "Сармат" — МБР с разделяющимися боевыми блоками (каждый до 800 кт).

— МБР с разделяющимися боевыми блоками (каждый до 800 кт). Trident II (D5) — ракеты с боезарядами по 100–475 кт.

Эти боеголовки при массовом применении в условиях мегаполисов и промышленно развитых регионов в теории могут спровоцировать климатическую катастрофу.

Стоит отметить, что для достижения совокупной мощности 100 000 мегатонн (100 гигатонн) ядерных взрывов на Земле не существует одной-единственной бомбы. Такое значение в тысячи раз превышает мощность любой реально существующей ядерной боеголовки.

Что нужно для 100 000 мегатонн:

Понадобится 2000 Царь-бомб по 50 мегатонн.

по 50 мегатонн. Или 100 000 бомб по 1 мегатонне .

. Или примерно 1 миллион тактических зарядов по 100 килотонн.

Царь-бомба. Фото: Википедия

Что эквивалентно 10 000 мегатонн:

200 Царь-бомб по 50 мегатонн.

по 50 мегатонн. 10 000 бомб по 1 мегатонне .

. 100 000 боеголовок по 100 килотонн (мощность средней тактической ядерной бомбы).

Хватит ли Индии и Пакистану сил устроить "ядерную зиму"

Теоретически ядерного конфликта между этими двумя странами может хватить, чтобы вызвать локальную, а возможно и глобальную "ядерную зиму".

Индия : примерно 160–170 ядерных боезарядов .

: примерно . Пакистан : примерно 165–170 боезарядов .

: примерно . Мощность большинства — 10–40 килотонн, но есть и более мощные заряды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали всякую связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.