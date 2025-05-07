Пакистан пригрозил уничтожить мир. Хватит ли у него и Индии ядерного оружия для Апокалипсиса
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Ситуация между странами продолжает накаляться
Длительный конфликт между Индией и Пакистаном в ночь на 7 мая значительно обострился — страны обменялись ударами. В результате с обеих сторон есть жертвы.
Ночью стало известно, что Индия начала против Пакистана спецоперацию под названием "Синдур". В ходе нее были нанесены ракетные удары по инфраструктуре оккупированных, по мнению Индии, штатов Джамму и Кашмир, сообщает IndiaTV.
В Пакистане заявили, что из-за атаки противника восемь человек погибли, среди них восьмилетняя девочка. Кроме того пострадали 35 мирных жителей. В свою очередь в Пакистане обещали отомстить Индии за это.
Тем временем армия Индии заявила об убийстве трех индийских мирных граждан в результате обстрела пакистанскими войсками в Кашмире. По данным Индии, во время удара якобы было уничтожено 12 террористов. На фоне этого в Пакистане сообщили о двух сбитых индийских самолетах и ответном ударе по военной базе Индии в Кашмире и активном артиллерийском обстреле на границе.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф угрожает, что его страна может уничтожить планету:
"Если Индия нападет, если существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной стране жить на этой планете без нас. Упаси Бог, но именно так и будет", — сказал он.
Сколько ядерного оружия у Индии и Пакистана
Индия провела первые ядерные испытания в 1974 году, а Пакистан — в 1998 году. По состоянию на 2024 год Индия имеет в целом 172-180 ядерных зарядов, а Пакистан — 170.
Типы ядерного оружия Индии:
- Стратегическое (межконтинентальные ракеты Agni-V до 8000 км). Индия завершает его разработку.
- Оперативно-тактическое (Prithvi, Agni-P).
- Морское базирование (подводные лодки Arihant с ракетами K-15, разрабатывается K-4).
- Авиационное (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale с бомбами по 12 кт).
Средства доставки:
- Баллистические ракеты: Agni-I до Agni-V, Prithvi.
- Крылатые ракеты: Nirbhay (на стадии испытаний).
- Морское базирование: ракеты K-15 (700 км), K-4 (разработка).
Типы ядерного оружия Пакистана:
- Стратегическое (Shaheen 2, Shaheen 3 — сейчас в разработке).
- Оперативное и тактическое (Abdali, Ghaznavi, Babur).
- Морское (заявлено о планах развертывания морских крылатых ракет Babur).
Средства доставки:
- Баллистические ракеты: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).
- Крылатые ракеты: Babur (до 750 км).
- Авиация: практически не рассматривается как серьёзный носитель.
- Морское базирование: еще не развёрнуто, но запланировано.
"Ядерная зима" — что это и сколько для нее нужно бомб
"Ядерной зимой" называют гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. То есть, в результате выноса в стратосферу некоторого количества дыма и сажи, вызванного обширными пожарами при взрыве нескольких сотен ядерных боезарядов, предполагается, что температура на планете повсеместно снизится до арктической в результате существенного возрастания отражения солнечных лучей от верхних слоёв атмосферы.
Согласно информации из открытых источников, ядерная война может привести к "глобальной ядерной ночи", которая продлится около года. Были рассмотрены две основные возможности: суммарная мощность ядерных взрывов 10 000 и 100 000 мегатонн.
В случае мощности ядерного взрыва в 10 000 мегатонн солнечный поток у поверхности Земли сократится в 20 раз. Это значительно изменит весь климатический механизм Земли, что проявится в исключительно сильном охлаждении атмосферы над материками (за первые 10 дней средняя температура должна снизиться на 15 градусов). А в некоторых районах Земли похолодание может достичь 30-50 градусов. Примерно через год после начала ядерного конфликта климатическая система должна вернуться в нормальное состояние.
При мощности ядерных взрывов в 100 000 мегатонн солнечный поток у поверхности Земли сократится в 400 раз и время самоочищения атмосферы составит приблизительно 3-4 месяца.
Какие нужны бомбы:
- B83 — американская термоядерная бомба мощностью до 1,2 мегатонны.
- РС-28 "Сармат" — МБР с разделяющимися боевыми блоками (каждый до 800 кт).
- Trident II (D5) — ракеты с боезарядами по 100–475 кт.
Эти боеголовки при массовом применении в условиях мегаполисов и промышленно развитых регионов в теории могут спровоцировать климатическую катастрофу.
Стоит отметить, что для достижения совокупной мощности 100 000 мегатонн (100 гигатонн) ядерных взрывов на Земле не существует одной-единственной бомбы. Такое значение в тысячи раз превышает мощность любой реально существующей ядерной боеголовки.
Что нужно для 100 000 мегатонн:
- Понадобится 2000 Царь-бомб по 50 мегатонн.
- Или 100 000 бомб по 1 мегатонне.
- Или примерно 1 миллион тактических зарядов по 100 килотонн.
Что эквивалентно 10 000 мегатонн:
- 200 Царь-бомб по 50 мегатонн.
- 10 000 бомб по 1 мегатонне.
- 100 000 боеголовок по 100 килотонн (мощность средней тактической ядерной бомбы).
Хватит ли Индии и Пакистану сил устроить "ядерную зиму"
Теоретически ядерного конфликта между этими двумя странами может хватить, чтобы вызвать локальную, а возможно и глобальную "ядерную зиму".
- Индия: примерно 160–170 ядерных боезарядов.
- Пакистан: примерно 165–170 боезарядов.
- Мощность большинства — 10–40 килотонн, но есть и более мощные заряды.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали всякую связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.