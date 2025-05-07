Пакистан передумал уничтожать всю планету. Там нашли способ избежать войны с Индией

Пакистан меняет риторику

Пакистан, ранее грозивший уничтожить мир, теперь готов прекратить военные действия, если Индия остановит операцию "Синдур". Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил о готовности сдержать ответы на атаки со стороны Индии при условии деэскалации.

Такое заявление прозвучало после того, как Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана в ночь на 7 мая. Об этом сообщает Outlook India.

В интервью Bloomberg Television пакистанский министр сказал: "Инициатива была со стороны Индии. Если Индия готова отступить, мы можем завершить напряженность. Мы никогда не предпринимаем враждебные действия против Индии, но вынуждены отвечать на нападения".

Операция "Синдур" стала ответом на теракт в Пахалгаме 22 апреля, где погибли 26 человек. По данным Пакистана, от индийских ударов по Пенджабу и пакистанской части Кашмира погибли 26 человек и 46 ранены.

Индия заявила, что провела "взвешенный и ответственный" удар для уничтожения террористической инфраструктуры, чтобы предотвратить новые атаки.

В Пакистане уже прошло совещание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа для обсуждения ситуации после индийской ракетной атаки. Ожидается, что решения по дальнейшим действиям будут объявлены после заседания кабинета министров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 7 мая Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Мы рассказывали, что там происходит.