Диктатор и лузеры. Политолог назвал четыре категории политиков, приехавших к Путину на парад

Есть ряд стран, которые боятся Путина и зависят от хозяина Кремля

Посмотреть военный парад на Красной площади в Москве 9 мая приехали около трех десятков международных деятелей. И все они имели свои резоны для визита в страну-агрессор.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Телеграф UA" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он назвал четыре категории мировых лидеров, приехавших в РФ.

— Первая — это бывшие страны Советского Союза, которые, к сожалению, пока боятся Путина, зависимы от Путина и считают возможным его поддержать, особенно на празднике, когда-то общесоветском, — говорит политический эксперт.

Вторая категория — африканские страны-лузеры и разные государства третьего мира.

— Потом там были страны-изгои, такие как Венесуэла. И единственная, пожалуй, страна (хотя она социалистическая) с диктаторским режимом, где власть уже много десятилетий узурпирована Коммунистической партией, — это Китай, — назвал следующие две категории стран-визитеров политолог.

По его мнению, именно ради Китая и был устроен помпезный военный парад.

— Китай очень важен для Путина, потому что он (председатель КНР Си Цзиньпин) приехал не только на парад. Очевидно, будут какие-то договоренности, переговоры по поводу войны, — выразил свое мнение Сергей Гайдай.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин так любит парады.