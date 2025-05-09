Традиционно Путин "забыл" настоящую историю

Во время военного парада 9 мая Путин произнес речь, традиционно наполненную историческими извращениями. Он приписал победу во Второй мировой войне исключительно русским войскам, игнорируя вклад союзников. Также президент РФ назвал всех, кто воевал против нацистов, "русскими солдатами".

По словам президента РФ Путина, необходимо помнить подвиг представителей разных национальностей, которые "навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами". Об этом он сказал на Красной площади во время военного парада, трансляция которого велась по российским государственным телеканалам.

"Наша обязанность – хранить в памяти подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории российскими солдатами", — сказал Владимир Путин.

Глава Кремля также заявил: "Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества". Он полностью проигнорировал факт, что в войне против нацизма принял участие весь Советский Союз, а не только Россия, а также многочисленные страны-союзники.

"Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о единстве страны, все республики несли тяжелое бремя войны", — заявил Путин в своем выступлении.

Напомним, что Украина понесла одну из самых больших потерь среди республик СССР во время Второй мировой войны, а украинцы воевали не только в составе Красной армии, но и в военных формированиях западных союзников. Кроме того, территория Украины была основным полем боя во время войны – именно здесь происходили основные сражения. В земле до сих пор продолжают находить ужасные напоминания об этих временах – многочисленные боеприпасы 80-летней давности.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин кичится оружием, которым убивает украинцев. Колонны военной техники уже двинулись на Красную площадь.