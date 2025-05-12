Диктатор і лузери. Політолог назвав чотири категорії політиків, які приїхали до Путіна на парад

Є низка країн, які бояться Путіна і залежать від господаря Кремля

Подивитися військовий парад на Красній площі у Москві 9 травня приїхали майже три десятки міжнародних діячів. І всі вони мали свої резони для візиту до країни-агресора.

Про в інтерв’ю YouTube-каналу "Телеграф UA" розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він назвав чотири категорії світових лідерів, які приїхали в РФ.

— Перша — це колишні країни Радянського Союзу, які, на жаль, поки бояться Путіна, залежні від Путіна і вважають можливим його підтримати, особливо на святі, яке колись було загальнорадянським, — каже політичний експерт.

Друга категорія — африканські країни-лузери та різні держави третього світу.

— Потім там були країни-ізгої, такі як Венесуела. І єдина, мабуть, країна (хоча вона є соціалістичною) з диктаторським режимом, де влада вже багато десятиріч узурпована Комуністичною партією, — це Китай, — назвав наступні дві категорії країн-візитерів політолог.

На його думку, саме заради Китаю і було влаштовано помпезний військовий парад.

— Китай дуже важливий для Путіна, тому що він (голова КНР Сі Цзиньпін) приїхав не [тільки] на парад. Очевидно, будуть якісь домовленості, перемови стосовно війни, — висловив свою думку Сергій Гайдай.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін так любить паради.