Показательное фото с парада в Москве. Си Цзиньпин дает сигнал - Игаль Левин
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Си Цзиньпин показательно говоритс Путиным на параде
Показательное фото: Си Цзиньпин — на шабаше в Москве, на самом главном и видном месте, чтобы четко дать сигнал США: Россия — наш актив.
Вы ее не заберете у нас.
Да, в мировом масштабе Россия — это мусор: 1 % от мирового ВВП, никакой науки, вторичная и местечковая — как для Запада, так и для самого Китая — культура, никакой современной промышленности и так далее.
Но китайцам Россия все-таки оказалась нужна, и они цепко ее удерживают.
А на фоне заигрываний с Москвой американцев — уцепятся за нее еще сильнее.
Напомню: у Китая глубокая обида — и на США, и особенно на Европу; ведь сто лет по меркам Пекина — ничто, китайские программы развития спокойно оперируют горизонтами в 50 лет, а сама китайская цивилизация — это, на минуточку, тысячи лет.
К слову, рекомендую китайский фильм "Великое дело основания государства" (2009) — это казенная агитка, и в ней хорошо показан взгляд официального Пекина на США: мол, в тяжелые годы, когда Мао и товарищи невероятными усилиями объединяли Китай, проклятые янки строили козни и максимально гадили исподтишка.
Китайцы страшно злопамятны.
То же самое касается и Японии, которая прекрасно знает эту злопамятность и потому не случайно вновь милитаризуется — в первую очередь в расчете, что, если потребуется, сумеет отмахаться от Пекина.
Чаще всего, отвечая на вопрос, зачем отсталая и деградантская Россия так нужна Китаю, называют две причины: доступ к почти бесплатному сырью и ресурсам (и это правда) и "ядерный зонтик" — многотысячный арсенал ядерок, доставшийся в наследство от СССР (и это тоже верно).
Как мне кажется, есть и другие причины, но эти мысли пока неструктурированы — поэтому оставлю их при себе.
Источник — Игаль Левин в Facebook.
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