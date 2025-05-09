Путин не удержался, чтобы не унизить Лукашенко на параде (фото)
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Александр Лукашенко не был доволен соседством — выражение лица на фото очень красноречивое
Парад до 9 мая в Москве собрал много поклонников российского президента Владимира Путина. Среди гостей представители Зимбабве, Египта, Казахстана и т.д. Не пропустил это событие и соратник российского лидера президент Беларуси Александр Лукашенко.
Однако надежды сидеть рядом с "другом" были напрасны. Путин избрал для компании главу КНР Си Цзиньпина. Лукашенко же посадили в отдалении рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Эти двое известны публичной ссорой в 2022 году. Тогда Армения созвала Совет коллективной безопасности ОДКБ и задала вопрос о конфликте с Азербайджаном. Лукашенко чуть не обвинил Пашиняна в том, что тот не способен принять решение и уладить ненужный конфликт. Разговор состоялся на повышенных тонах. Во время парада в Москве они также успели перекинуться парой фраз.
Белоруссия имела отдельную часть на параде в Москве. Военные запомнились песней про "батьку".
Среди гостей президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Венесуэлы и тому подобное.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин на параде начал в очередной раз возить чепуху о том, что все солдаты Красной армии должны оставаться "русскими". В его воображении "наша страна" завоевала победу.