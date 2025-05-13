В столице Ливии вспыхнули бои: что там происходит (видео)

Ситуация в Ливии остается неспокойной даже после завершения гражданской войны

В Ливии возобновились боевые действия между разными группировками, которые подчиняются признанному ООН правительству страны. Все это произошло на фоне загадочного убийства главы Сил поддержки стабильности Абдулы Гани аль-Кикли, известного под псевдонимом Гнива.

Об этом пишет Libyaobserver. Отмечается, что боевые действия начались в столице страны Триполи посреди ночи, после чего там объявили чрезвычайное положение.

Представитель Центра скорой и неотложной помощи Малек Марсит призвал граждан не покидать дома и проявлять осторожность, отметив, что врачи готовы оказать любую помощь нуждающимся.

Кроме того, в городе начали эвакуировать центральный аэропорт и гражданские самолеты.

Стоит отметить, что после падения режима Муамара Кадаффи в 2011 году в стране началась гражданская война, которая быстро переросла в затяжное столкновение разных вооруженных группировок. В конечном итоге ко власти официально пришло Правительство национального согласия (ПНС) позже реформированное в новое временное правительство с центром в Триполи, хотя противостоящая ей Ливийская национальная армия (ЛНА) фактически имеет свое никем не признанное государственное образование с центром в Тобруке.

Хотя ПНС и позиционирует себя как единое государство, однако его силы состоят из ряда группировок, которые нередко враждуют между собой. И нынешнее столкновение является тому ярким примером.

Силы поддержки стабильности — это подразделение в составе МВД страны, которое тем не менее действует относительно независимо. Имея довольно большое влияние, его глава нажил много врагов.

Например, в этот раз против них выступили Объединенные силы Мисраты, 444-я боевая бригада, 111-я бригада и Силы поддержки Директората. Все они действуют независимо, но формально подчиняются либо Министерству обороны, либо каким-то другим правительственным структурам.

Любопытным моментом является то, что российский министр обороны Андрей Белоусов ранее 12 мая встретился с главарем ЛНА Халифой Хафтаром. Но связь между этими двумя событиями пока не установлена.

Как сообщалось ранее, Россия усиливает присутствие в Африке. На днях Белоусов посетил Республику Конго и договорился об усилении военного сотрудничества.