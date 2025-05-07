Россия нашла нового союзника с черным прошлым: куда поедут "вагнеровцы" и что Кремль хочет взамен

Условия сотрудничества обсудили главы МО двух стран

Россия углубляет отношения с Республикой Конго, рассчитывая на сотрудничество во многих сферах. Ключевой будет военно-техническая.

Об этом сообщил глава российской Минобороны Андрей Белоусов. Он провел переговоры со своим коллегой с Республики Конго.

"При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", — приводит слова Белоусова в Минобороны России.

Республика Конго на карте

Следовательно, сотрудничество в этой сфере может подразумевать и отправку войск, оружия и обмен технологиями. А как известно ранее ЧВК "Вагнер" уже пребывали в ряде Африканских стран: Судан, Центрально-африканская республика, Мадагаскар, Ливия, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо и, вероятно, в Чаде.

ЧВК "Вагнер" в Мали

Зачастую официальной целью отправок было обучение местных военных, как пользоваться и обслуживать российское оружие.

Напомним, что летом прошлого года российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер", потерял несколько десятков своих бойцов на малийско-алжирской границе. Колонна из российских и малийских военнослужащих в условиях песчаной бури попала в засаду, организованную туарегами, которые выступают за создание независимого государства Азавад.

Отношения с Конго позволяют России расширять зону влияния в Центральной Африке. Более того, соседка Республики Конго — Демократическая Республика Конго — имеет более западный курс. Маркером этого является их стремление заключить с США сделку по минералам, как это делает Украина. Также США выступают посредниками в так называемом применении ДР Конго и Руанды.

Центральная Африка на карте

Ранее "Телеграф" писал, что один из лидеров — Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который поддерживает хорошие отношения с Россией, — заявил, что Украина должна рассмотреть возможность территориальных уступок для завершения войны с РФ. По его мнению, это может быть одна из предпосылок достижения мира.