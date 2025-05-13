У столиці Лівії спалахнули бої: що там відбувається (відео)

Ситуація у Лівії залишається неспокійною навіть після завершення громадянської війни

У Лівії відновилися бойові дії між різними угрупованнями, що підпорядковуються визнаному ООН уряду країни. Все це сталося на тлі загадкового вбивства глави Сил підтримки стабільності Абдули Гані аль-Кіклі, відомого під псевдонімом Гніва.

Про це пише Libyaobserver. Наголошується, що бойові дії почалися в столиці країни Триполі посеред ночі, після чого там оголосили надзвичайний стан.

Представник Центру швидкої та невідкладної допомоги Малек Марсіт закликав громадян не залишати домівки та виявляти обережність, зазначивши, що лікарі готові надати будь-яку допомогу нужденним.

Крім того, у місті почали евакуювати центральний аеропорт та цивільні літаки.

Варто зазначити, що після падіння режиму Муамара Кадаффі у 2011 році в країні розпочалася громадянська війна, яка швидко переросла у затяжне зіткнення різних збройних угруповань. Зрештою до влади офіційно прийшов Уряд національної згоди (УНЗ) пізніше реформований у новий тимчасовий уряд із центром у Тріполі, хоча Лівійська національна армія (ЛНА), що протистоїть йому, фактично має своє ніким не визнане державне утворення з центром у Тобруку.

Хоча УНЗ і позиціонує себе як єдина держава, проте її сили складаються з низки угруповань, які нерідко ворогують між собою. І нинішнє зіткнення є яскравим прикладом.

Сили підтримки стабільності — це підрозділ у складі МВС країни, який діє відносно незалежно. Маючи чималий вплив, його голова нажив багато ворогів.

Наприклад, цього разу проти них виступили Об’єднані сили Місрати, 444 бойова бригада, 111 бригада і Сили підтримки Директорату. Усі вони діють незалежно, але формально підпорядковуються або Міністерству оборони або якимось іншим урядовим структурам.

Цікавим моментом є те, що російський міністр оборони Андрій Білоусов раніше 12 травня зустрівся з ватажком ЛНА Халіфою Хафтаром. Але зв’язок між цими двома подіями поки що не встановлений.

Як повідомлялося раніше, Росія посилює присутність в Африці. Днями Білоусов відвідав Республіку Конго та домовився про посилення військової співпраці.